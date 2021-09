No Time To Die, il nuovo film di James Bond, è al Cinema: ecco dove vederlo

News Cinema

Ecco tutte le sale cinematografiche italiane che danno No Time To Die, il nuovo atteso film di 007 con Daniel Craig protagonista per l'ultima volta nei panni dell'agente James Bond. Ecco dove vedere No Time To Die al cinema.

Arriva oggi in tantissimi cinema d'Italia No Time To Die, il nuovo attesissimo film dell'agente 007, con Daniel Craig per l'ultima volta nei panni di James Bond. Il 25esimo film di una delle saghe più longeve e di maggior successo della storia del cinema è diretto da Cary Fukunaga e vede nel suo cast, oltre al protagonista Daniel Craig, Ralph Fiennes, Rami Malek, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Ana de Armas, Billy Magnussen, David Dencik e Lashana Lynch. La durata di No Time to Die è di ben 163 minuti, ovvero 2h 43minuti, e ne fa il più lungo dei film della saga di James Bond.

No Time To Die: trama e trailer ufficiale in italiano del film

No Time To Die, film diretto da Cary Fukunaga, racconta di come l'agente 007 James Bond (Daniel Craig), ormai ritirato dal servizio dopo la cattura di Franz Oberhauser, viva un'esistenza tranquilla in Giamaica, lontano dalle avventure e dai pericoli che hanno contornato la sua carriera da spia. Questa sua serenità e pace dei sensi, però, dura davvero poco, perché viene disturbata improvvisamente dalla comparsa di Felix Leither (Jeffrey Wright), un vecchio amico di James che lavorava insieme a lui per la CIA. L'uomo si è messo in contatto con Bond per un motivo ben preciso, ovvero chiedergli aiuto per una missione: liberare uno scienziato rapito, Waldo Obruchev (David Dencik).

Bond accetta e viene affiancato da Nomi (Lashana Lynch), una nuova agente. Ma l'impresa si rivela più delicata e rischiosa del previsto, la ricerca dei sequestratori, infatti, porterà lo 007 sulle tracce di un super criminale, Lyutsifer Safin (Rami Malek), affiliato alla Spectre e in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere a serio rischio il pianeta.

No Time to Die: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

No Time To Die: la nostra recensione del nuovo film di James Bond

Venticinquesimo film della saga di 007, ultimo dell'era Craig, No Time to Die è inevitabilmente un film che fa i conti col presente, col tempo che passa, con la morte, col ruolo (inattuale) di Bond nel mondo di oggi e con la sua eredità. Lo fa spuntando tutte le caselle indispensabili all'identità di un film di 007 (dalle auto ai martini, dagli smoking ai gadget, passando per i personaggi simbolo della serie) ma anche riservando una serie di sorprese spiazzanti: da un tono sospeso tra la massima cupezza e una leggerezza più camp che ironica, a un finale epocale, sorprendente, commovente, capace di lasciare anche negli occhi, e nel cuore, un'immagine bondiana totalmente inedita. Fukunaga non è più di un discreto mestierante, e Phoebe Waller-Bridge non ha forse inciso fino in fondo sul copione, ma poco importa di fronte a un film che porta una saga e un personaggio a conseguenze estreme che entreranno nella storia. (Federico Gironi - Comingsoon.it)



