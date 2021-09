No Time to Die: è attivo il sito dedicato alla prevendita dei biglietti in tutta Italia

News Cinema

La data di uscita al cinema di No Time to Die è il 30 settembre e da adesso potete pre-acquistare il biglietto per vedere il film.

Vi state chiedendo cosa sia questo ticchettio nella testa che vi scandisce lo scorrere del tempo? È il conto alla rovescia che vi ricorda gentilmente l'arrivo in sala di No Time to Die, il quinto film con Daniel Craig nel ruolo James Bond. Ormai il 30 settembre, giorno in cui sbarcherà nei nostri cinema, è in arrivo e si respira proprio aria di evento per tanti motivi: i ripetuti rinvii a causa della pandemia, l'ultima volta di Daniel Craig nel personaggio che gli ha dato fama e gloria, la perseveranza dei produttori nel ribadire che questo è un film per il grande schermo e non per lo streaming domestico, la ripartenza dell'industria che aspetta ancora il ritorno del grande pubblico.

Per fare le cose in grande stile, la Universal ha previsto un portale dedicato esclusivamente alla prevendita dei biglietti di No Time To Die in cui, cambiando lingua, si cambia paese per la ricerca della sala in cui si vuole vedere il film. Il sito è sostanzialmente un cervellone con informazioni centralizzate sulle città e le sale cinematografiche che offrono il servizio di prevendita online. Selezionando quella secondo la propria preferenza, si viene reindirizzati direttamente alla pagina di prenotazione dei posti della relativa sala. Per dare un'occhiata è sufficiente cliccare su byt.ly/Biglietti007. Qui sotto il trailer di internazionale finale in italiano di No Time to Die.

Leggi anche No Time to Die: le nuove agenti segrete del film si presentano