No Other Choice, ecco il primo teaser trailer del film di Park Chan-wook in concorso a Venezia

Il nuovo film di uno dei grandi maestri del cinema coreano contemporaneo, l'autore della Trilogia della Vendetta, è di sicuro uno dei film più attesi dai cinefili tra quelli della prossima Mostra del Cinema. Ecco teaser trailer e trama di No Other Choice, il nuovo film di Park Chan-wook.

Assieme al collega Bong Joon-ho, è l'autore simbolo di una delle cinematografie più vibranti, vitali e affascinanti del Terzo Millennio, quella della Corea del Sud, che ha contribuito a promuovere nel mondo grazie allo straordinario successo del suo Oldboy e, in generale, di tutta la cosiddetta Trilogia della Vendetta. Se negli ultimi anni, complice Parasite, si parla forse di più di Bong, Park ha continuato comunque a produrre di cinema di grandissimo livello, come l'ultimo Decision to Leave presentato a Cannes nel 2022, da noi uscito come La donna del mistero, raffinatissimo incontro tra il thriller hitchcockiano e il melodramma sentimentale. E ora Park è pronto per presentare al mondo il suo nuovo lavoro, che si intitola No Other Choice e che sarà in lotta per il Leone d'Oro al Festival di Venezia 2025.

No Other Choice è un libero adattamento di un romanzo di Donald E. Westlake intitolato "The Ax", pubblicato nel 1997, e già adattato per il grande schermo nel 2005 da Costa-Gavras nel suo Cacciatore di teste. Scritto dallo stesso Park assieme a Lee Kyung-mi (già sceneggiatore di Lady Vendetta), Lee Ja-hye (sceneggiatore di Decision to Leave e The Handmaiden) e Don McKellar (con cui Park ha lavorato in The Sympathizer), il film vede protagonisti Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won e Yoo Yeon-seok e racconta coi toni della commedia nera la storia di un uomo che, licenziato dalla cartiera dove ha lavorato per 25 anni, decide di ricorrere a un rimedio radicale alla sua disoccupazione: eliminare fisicamente la concorrenza.

Park ha dichiarato di aver iniziato a lavorare al copione di questo film la bellezza di 17 anni fa, e di essere grandemente soddifatto di aver portato a termine un progetto che gli è stato a cuore per tantissimo tempo. Qui di seguito, il teaser e il poster di No Other Choice.

No Other Choice: il teaser trailer e il poster del film