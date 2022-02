No Exit: il trailer originale del thriller in arrivo su Disney+

News Cinema

Prodotto dai 20th Century Studios (così la casa di Topolino ha ribattezzato la gloriosa Fox), No Exit racconta di una ragazza bloccata da una bufera di neve e costretta a trovare riparo in un'area di sosta autostradale con un gruppo di sconosciuti. Debutterà in streaming il 25 febbraio su Star, all’interno di Disney+.

Il prossimo 25 febbraio su Star, all'interno di Disney+, debutterà in streaming un thriller carico di suspense che si intitola No Exit, di cui di seguito vi mostriamo il primo trailer in versione originale.

Il film è diretto da Damien Power, regista che si era fatto conoscere qualche anno fa con un horror da lui stesso sceneggiato intitolato Killing Ground; in questo caso invece alla base di tutto c'è un romanzo di Taylor Adams, che è stato adattato da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, che poi sono anche gli sceneggiatori di Ant-Man and the Wasp.

La storia è quella di una ragazza che si mette in viaggio in auto per via di un'emergenza familiare, ma che durante il viaggio è costretta da una tormenta di neve a fermarsi in un'area di sosta assieme a un gruppo di sconosciuti. E sarà lì che, in un pulmino, scoprirà una ragazza rapita. La domanda a quel punto per lei diventa: chi di tutte quelle persone che ha attorno è il rapitore?

Nel ruolo della protagonsita in No Exit c'è Havana Rose Liu, e il resto del cast è composto da Danny Ramirez, David Rysdahl, Dale Dickey, Mila Harris e Dennis Haysbert.

