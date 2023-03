Nirvana restaurato in Ultra HD 4K, al via il crowdfunding per l'edizione da collezione

News Cinema

La CG Entertainment si lancia in una nuova campagna di crowdfunding START UP!, questa volta per assicurarsi la pubblicazione della versione restaurata del Nirvana di Gabriele Salvatores: excursus in zona cyberpunk del regista, uscito nel 1997, era interpretato da Christopher Lambert e Diego Abantuono, tra i numerosi volti noti. Ma cosa comprenderà quest'edizione Ultra HD 4K e Blu-ray, se sarà raggiunto il numero necessario di preordini?

Nirvana, cosa offrirà l'edizione restaurata in Ultra HD 4K e Blu-ray del film di Gabriele Salvatores

A 25 anni dall'arrivo in sala di Nirvana, la CG Entertainment, in collaborazione con Colorado Film, Mediaset RTI e Mustang Entertainment, ha affidato al laboratorio Reel One la scansione del negativo in 4K e una color correction esclusiva. L'edizione da collezione numerata in Ultra HD 4K e Blu-ray, preordinabile dal sito CG, sarà accompagnata da un libro inedito di ben 120 pagine corredato di foto di Fabrizio Marchesi, "Nirvana: la creazione di un universo. Scatti dal set". Non mancheranno nuove interviste al regista e al cast (nello speciale "La fantascienza dell'intimità"), più il making of "Nothing Is Real - Appunti sul Nirvana" di Bruno Bigoni e Giuseppe Baresi.

L'edizione, in packaging ecolbox di cartone con nuovo artwork di 17,7cm x 26,7cm, con all’interno un digipack con artwork alternativo, sarà stampata in 1000 copie numerate soltanto se si raggiungeranno i 500 preordini entro il 24 aprile 2023. Non sarà mai resa disponibile in altri canali, se non sul sito www.cgtv.it. Qui in basso potete vedere una clip già restaurata, per farvi un'idea del lavoro svolto da Reel One e CG Entertainment.

Nirvana raccontava una storia ambientata nel futuristico (ma non troppo) Agglomerato del Nord, dove il programmatore di videogiochi Jimi (Christopher Lambert) vedeva il suo ultimo progetto, Nirvana, colpito da un virus informatico: come conseguenza, il protagonista del gioco, Solo (Diego Abatantuono), prendeva coscienza di se stesso e chiedeva aiuto al suo creatore. Nel cast c'erano anche Sergio Rubini, Stefania Rocca, Amanda Sandrelli, Emmanuelle Seigner, Gigio Alberti, Claudio Bisio, Silvio Orlando, Paolo Rossi e Antonio Catania.