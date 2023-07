Nicolas Winding Refn supporta lo sciopero di attori e sceneggiatori: "Sono completamente d'accordo"

News Cinema

Il danese, uno senza peli sulla lingua, ha fatto un parallelo tra le ingiustizie nel mondo del cinema e quelle della società tutta, e ha ricordato che sarebbe meglio le ingiustizie non venissero sanate con gli stessi mezzi della Rivoluzione francese.

Tra i tanti che stanno esprimendo il loro supporto allo sciopero che sta agitando il mondo del cinema, e preoccupando i ricchissimi CEO degli Studios americani, lo sciopero del sindadacato attori SAG-AFTRA che si è andato a aggiungere a quello degli sceneggiatori della WGA, c'è anche il danese Nicolas Winding Refn.

Uno che, quando parla, non va mai troppo per il sottile nell'esprimere il suo pensiero.

Intervistato dal sito statunitense IndieWire, Refn ha dichiarato: "Sono del tutto d'accordo: bisogna bruciare tutto per ricominciare daccapo, quasi".

Come molti altri, compresa Fran Drescher, presidente di SAG-AFTRA, Refn fa un parallelo chiaro tra le ingiustizie economiche che caratterizzano il mondo del cinema e la società tutta: "Penso che quello che sta accadendo in questo momento nel nostro settore, dal punto di vista commerciale, sia solo un altro pezzo di un problema globale di disuguaglianze e di mancanza di condivisione delle opportunità che sta diventando inaccettabile per chiunque".

E, addirittura, Refn mette in mezzo Robespierre e la Rivoluzione Francese, di cui ieri è ricordo l'anniversario numero 234.

"Tutto quello che possiamo fare è guardare indietro, alla Rivoluzione Francese, e ricordare che cose è successo alla fine: hanno tagliato la testa a tutti. Credo che dovremmo cercare di evitare un finale del genere".

"Dobbiamo diventare più bravi a condividere la ricchezza, perché se non lo facciamo perdiamo la nostra umanità, e tutto diventa solo una una follia aziendale. E questo non ha mai portato a nulla di buono", ha aggiunto il regista.

Refn ha poi parlato anche del tipo di cinema e serie tv che oggi vengono prodotte, di quelli che vengono oramai comunemente chiamati "i contenuti": "Produciamo contenuti, ma non parliamo quasi mai del perché. Parliamo solo di farne, e di farne di più e il più velocemente possibile, e tutto sta diventando un enorme swipe, ma questo non è esattamente uno specchio sano della società e di noi come persone [...] si tratta solo di infillare tutto in unico film, il più veloce possibile e il più insignificante possibile [...] più è vuoto, calorie vuote, più lo si può consumare, più velocemente lo si può superare. Da questo nascono la stupidità, la mancanza di empatia, l'ignoranza: tutto il contrario di ciò che l'arte è in grado di apportare. Quindi, in un certo senso, stiamo andando nella direzione sbagliata".