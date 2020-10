Netflix e Dolly Parton insieme per il Natale: il trailer di Natale in città con Dolly Parton

News Cinema

Un musical natalizio con 14 brani originali della leggendaria cantante country americana, che sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 22 novembre.

Look vistoso (anche con l'aiuto della chirurgia plastica), voce potente e un senso dell'umorismo sguaiato e irriverente: sono alcune delle caratteristiche più note di Dolly Parton, la regina della musica country statunitense, che non ha mai disdegnato di fare puntate sui set e di lavorare anche come attrice (esordì nel 1980 con Dalle 9 alle 5... orario continuato).

Dall 22 novembre, Dolly Parton sarà in streaming sulla piattaforma di Netflix come protagonista assoluta di un musical natalizio dal titolo Natale in città con Dolly Parton, basato su 14 suoi nuovi brani originali.

La trama del film è prettamente natalizia, e ispirata ovviamente al "Canto di Natale" di Charles Dickens: racconta di Regina Fuller (interpretata da Christine Baranski), una donna ricca e detestabile che torna nella sua cittadina d'origine dopo la morte del padre per sfrattare tutti e vendere i terreni a un costruttore di centri commerciali... proprio prima di Natale. Ma dopo aver ascoltato le storie degli abitanti, essersi riavvicinata a una vecchia fiamma e soprattutto aver ricevuto la visita di un angelo (Dolly Parton) coperto di lustrini che la guida attraverso un percorso musicale di redenzione, Regina comincia a cambiare idea.

Natale in città con Dolly Parton è diretto e coreografato dalla vincitrice di tre Emmy e Golden Globe Debbie Allen, e vede coinvolti nel cast anche Jenifer Lewis e Treat Williams.

