"Netflix, compra i diritti del DC SnyderVerse", chiedono i fan a gran voce

Non vogliono sentire ragione i fan dell'universo DC Comics secondo Zack Snyder e vorrebbero che Netflix acquistasse i diritti per permettere al regista di sviluppare la sua visione dei supereroi.

Il ritorno dei supereroi della DC Comics è sempre di attualità, ma alcuni fan della visione di Zack Snyder non sentono ragioni e vogliono che sia il loro idolo a portare avanti lo SnyderVerse. Nonostante James Gunn con il suo sodale Peter Safran abbiano preso in gestione e oliato la retta via del DCU, il DC Universe. Il futuro dei supereroi filone DC Comics, per loro e per la Warner Bros. Discovery sembra chiaro, e presto dovremmo saperne qualcosa in più anche noi.

Nonostante questo ci sono dei resistenti, un cospicuo esercito di fan sfegatati di Zack Snyder che stanno portando avanti una nuova chiamata alle armi social perché venga invece portata avanti la visione portata avanti dal loro preferito nei tre film della serie da lui diretti. Nel fine settimana è entrato in trend un chiaro "SellSnyderVerseToNetflix, vendete lo SnyderVerse a Netflix, con un culmine promesso per il 14 febbraio prossimo. Anche se non è dato sapere se dalle parti della piattaforma, ma soprattutto della DC, siano d'accordo noi un'idea ce la siamo fatta.

In ogni caso, si tratta di una sorta di prosecuzione della campagna #ReleaseTheSnyderCut, sua versione non apocrifa della Justice League. Come sappiamo ha avuto un effetto, portando la Warner ad aprire il portafoglio per dare ufficialmente alla luce la versione di Snyder. Questa volta ci sentiamo di dire che sarà molto arduo che Netflix o la Warner possano o vogliano rimettere in sella a quell'universo Snyder.

Ma se proprio ci sperate, unitevi alla campagna. Non si sa mai.