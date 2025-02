Nel trailer di The Friend Naomi Watts adotta il gigantesco cane dell'amico scomparso Bill Murray

News Cinema

Arriva in alcuni cinema ad aprile in America The Friend, tratto da un best-seller, in cui Bill Murray, amico e mentore della protagonista interpretata da Naomi Watts, le affida dopo la morte il suo gigantesco danese. Ecco il trailer.

The Friend è uno di quei film per cui è d'obbligo dire "preparate i fazzoletti". Perché l'amico in questione non è solo quello, umano, di Naomi Watts nel film, interpretato da Bill Murray, ma anche il gigantesco danese a cui questi era particolarmente legato e di cui l'amica, alla sua morte, si trova a doversi prendere cura. La loro nuova, improbabile amicizia, nata tra i mille problemi che comporta occuparsi in un animale così grande, aiuterà entrambi a superare il dolore della perdita. Diretto da David Siegel e Scott McGehee, The Friend uscirà inizialmente in America a New York il 28 marzo per poi estendersi a tutto il paese il 4 aprile. Questo il trailer.

The Friend: la trama e il cast del film

In The Friend, tratto da un romanzo bestseller, Iris (Naomi Watts) vede la sua confortevole vita newyorkese andare sottosopra quando il suo amico e mentore Walter (Bill Murray) le lascia in eredità il suo danese, Apollo. Il regale ma intrattabile animale le ricorda costantemente Water e le causa diversi problemi, eppure, man mano che Iris si lega ad Apollo, comincia a venire a patti col suo passato, con l'amico perduto e la sua interiore vita creativa. Al fianco di Naomi Watts e Bill Murray troviamo nel cast Sarah Pidgeon, Carla Gugino, Constance Wu, Noma Dumezweni, Ann Dowd, Felix Solis, Owen Teague e Bing (il cane).