Nastri d'Argento 2025: premi e menzioni speciali per Familia, La casa degli sguardi, Ludovica Nasti e Samuele Carrino

News Cinema

Sono stati resi noti dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani altri premi speciali che verranno assegnati durante la settantanovesima edizione dei Nastri d'Argento, prevista per il 16 giugno a Roma. Tra i vincitori La casa degli sguardi e Familia.

Continua la pioggia di premi assegnati dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, che ci tiene a riconoscere il talento dei nostri artisti, che siano registi, attori, produttori, scenografi o direttori della fotografia. In attesa di scoprire chi saranno i vincitori della settantanovesima edizione dei Nastri d'Argento, il Direttivo annuncia nuovi riconoscimenti e premi speciali. Fra questi, novità assoluta, una Menzione di Qualità a un Film speciale. La premiazione è fissata per la sera del 16 giugno a Roma presso il MAXXI - Museo nazionale delle Arti del XXI secolo.

Leggi anche Nastri d'Argento 2025: le candidature della 79esima edizione, in testa Parthenope, Fuori e Il tempo che ci vuole

Nastri d'Argento 2025: premi e menzioni speciali

Nastro d'Argento speciale a Luca Zingaretti per La casa degli sguardi e al giovane protagonista del film Gianmarco Franchini il Premio della Fondazione Nobis

Prima de La Casa degli Sguardi, Luca Zingaretti aveva diretto un documentario e alcuni episodi de Il Commissario Montalbano, quindi il film con Gianmarco Franchini, che abbiamo conosciuto in Adagio, si può considerare un debutto. Nella motivazione del riconoscimento si legge che il Nastro d'Argento Speciale "nasce dalla sensibilità d'autore del regista, che ne è anche interprete, di mettere a fuoco, all'interno di un complesso rapporto padre-figlio, una riflessione sul tema del riscatto, sulla vita che può sempre offrire una nuova possibilità, sulle passioni mai da disperdere nella delusione, ma anche sul valore 'salvifico' del lavoro che, come ci ricorda la vicenda del giovane protagonista del film, è a volte la strada per superare la difficoltà di trovare un posto nel mondo".

Premio Speciale BNL BNP Paribas 2025 a Familia di Francesco Costabile

Interpretato da Barbara Ronchi, Francesco Di Leva, Marco Cicalese, Tecla Insolia e soprattutto Francesco Gheghi (vincitore al Festival di Venezia del Premio per la migliore interpretazione maschile della sezione Orizzonti), Familia è ispirato a un drammatico episodio di violenza domestica ed è "un film di denuncia e di speranza, che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza di non rimanere indifferenti alla sopraffazione anche psicologica, una violenza invisibile che filtra dalla quotidianità che Familia mette in scena grazie alla grande capacità di una regia sensibile e attenta anche al racconto di ogni sfumatura psicologica".

"Ludovica riesce ancora una volta a stupire con la sua grande capacità di entrare in connessione emotiva con il personaggio che interpreta, come ha fatto anche nel ruolo di Nina nel film della Randi" - dice il Presidente di Nuovo Imaie, Andrea Miccichè. Quanto a Samuele Carrino: "l'intensità con cui ha interpretato Andrea Spezzacatena, non poteva che arrivare al cuore del grande pubblico riuscendo a far passare un messaggio importante: la libertà di ognuno di accettarsi ed essere accettato per quello che è".

Menzione di qualità a un film 'speciale' per Gli immortali di Anne Riitta Ciccone.

Il SNGCI ha deciso di assegnare un riconoscimento a questa vicenda familiare "per la scelta di una narrazione colta e insieme ricca di sfumature psicologiche sul tema delicato e intimo che affronta rimettendo a fuoco il rapporto di una figlia dimenticata negli anni con un padre che riappare, inatteso, nella sua vita adulta".