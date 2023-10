Nasce il David di Donatello per il Miglior Casting, che sarà consegnato a partire dal 2025

News Cinema

Nel 2025 una nuova categoria dell’industria cinematografica sarà destinataria di un David di Donatello: i casting director, figure che restano dietro le quinte ma che fanno un lavoro fondamentale, come ben sa, ad esempio, Martin Scorsese.

L'Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello ha deciso di introdurre, a partire dal 2025, un premio per il Miglior Casting, e quindi l'intera U.I.C.D. (Unione Italiana Casting Directors) desidera esprimere la propria gratitudine al Presidente e Direttrice Artistica Piera Detassis e a tutto il Consiglio Direttivo.

Casting Director questi sconosciuti

Riportando una frase di Martin Scorsese che attribuisce al casting un peso rilevante nell'economia di un film, l'Accademia del Cinema italiano si dichiara felice di poter dare un riconoscimento a professionisti dell'industria che sono in grado di comprendere la visione di un regista e capire quali attori proporgli. I casting director sono anche le persone che si accorgono dei nuovi talenti e li valorizzano, e che fanno sì che sul set regni l'armonia. Infatti, non solo è fondamentale scegliere gli interpreti più adatti ai vari ruoli, ma anche creare ottimi abbinamenti. Se non c’è alchimia tra attori, un film non funziona, anche se il regista è un genio e il cast è strepitoso.

Il David di Donatello per il Miglior Casting porta l'Italia ad avere 2 premi per questa fondamentale categoria. L'altro premio è il Nastro d'Argento, attribuito dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici. Il nostro paese, quindi, da questo punto di vista non ha nulla da invidiare all'Inghilterra con i suoi BAFTA e agli Stati Uniti con gli Emmy Awards.