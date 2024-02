My Favourite Cake: il film iraniano in concorso a Berlino arriverà nelle nostre sale distribuito da Academy Two

News Cinema

Academy Two conferma la sua passione per il cinema iraniano: distribuirà il film in concorso al festival di Berlino My Favourite Cake, di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha.

Tra i film in concorso al Festival di Berlino, attualmente in corso di svolgimento, c'è l'iraniano My Favourite Cake, che non è piaciuto soltanto al nostro inviato Mauro Donzelli, ma anche all'Academy Two, che ha pensato bene di acquistarne i diritti di distribuzione in Italia.

My Favourite Cake è diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha ed è una commedia a tratti malinconica con protagonista una donna di 70 anni che decide di aprirsi di nuovo all'amore. Purtroppo i due registi hanno avuto la proibizione, da parte delle autorità di Teheran, di recarsi a Berlino per l'anteprima mondiale del film, ma attraverso una lettera sono riusciti a parlare ai giornalisti, spiegando di essere contenti di aver raccontato quanto sia difficile per le donne vivere nel loro paese e denunciando una censura che non permette agli artisti di esprimersi.

My Favourite Cake non è il primo film iraniano distribuito da Academy Two. Ricordiamo ad esempio Kafka a Teheran di Ali Asgari e Alireza Khatami, Gli orsi non esistono di Jafar Panahi e Holy Spider di Ali Abbasi. Chi fra questi registi non ha lasciato il paese per andare a vivere in posti in cui esiste la libertà di espressione, è stato boicottato o imprigionato o perseguitato dal governo.

My Favourite Cake: la nostra videorecensione

Di My Favourite Cake ci parla proprio Mauro Donzelli in questa accorata videorecensione, quindi non aggiungiamo altro e vi lasciamo alle sue parole.