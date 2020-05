Murder Manual: Emilia Clarke prigioniera di un circo malvagio nell'agghiacciante trailer del film

News Cinema

L'attrice è solo una dei protagonisti di un horror diviso in capitoli in cui succedono cose terrificanti, gli omicidi si sprecano e gli assassini indossano maschere.

Dimenticatevi la risoluta e super sexy Daenerys Targaryen alias la Madre dei Draghi de Il Trono di Spade, così come la protagonista goffa e romanticona di Last Christmas. Emilia Clarke è passata ad altri scenari, e ben più inquietanti. L'attrice inglese è fra gli interpreti principali di un horror intitolato Murder Manual che, come spiega il titolo, è un'antologia di omicidi. Gli 8 capitoli che lo compongono raccontano diverse storie e hanno diversi attori. Ci sono tutti gli elementi dell'immaginario horror: assassini che indossano maschere, torture varie, bambini che sussurrano.

Di Murder Manual è appena stato diffuso il trailer, che è davvero agghiacciante e che, forse per le musiche e forse per la grafica dei titoli, nonché per le atmosfere, ricorda la mitica serie di Ryan Murphy e Brad Falchuk American Horror Story. Nel suo episodio, la Clarke è prigioniera di un circo malvagio.

Gli altri protagonisti di Murder Manual sono Melanie Cruz, Bryan Manley Davis, Hadley Fraser, Anthony Goss, Van Hansis, Sally Hughes e Sophie Knapp. Fra i registi dei vari segmenti segnaliamo invece Douglas Keeve, Matt Newton, Toni Tikkanen, Nour Wazzi, Robin Whitten.

E ora la domanda più importante: dove vedere Murder Manual? Su Amazon Prime, ma su quello USA, al momento. Poi si vedrà. Ecco la breve sinossi del film:

Gli inquietanti e terrificanti capitoli del nostro libro degli orrori includono il viaggio di una ragazza da un universo popolato di incubi a una realtà da incubo, un romantico soggiorno a Palm Springs di una coppia gay che si risolve in un massacro, una giovane donna che accetta un passaggio e trova la morte, una ragazza tenuta prigioniera in un circo degli orrori che dev'essere liberata dal marito.