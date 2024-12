Mufasa - Il Re Leone, Lin-Manuel Miranda: "Non siamo buoni o cattivi, siamo scelte giuste o sbagliate"

News Cinema

Lin-Manuel Miranda (canzoni), Barry Jenkins (regia) e i doppiatori originali di Mufasa - Il Re Leone, dal 19 dicembre al cinema, hanno partecipato alla conferenza internazionale di presentazione del prequel Disney.

Il 19 dicembre arriva al cinema Mufasa - Il Re Leone, prequel in CGI fotorealistica delle vicende che tutti conosciamo: come ha fatto Mufasa a diventare re? Com'è degenerato il rapporto con Scar, qui ancora Taka? Il film di Barry Jenkins risponde a queste domande, con le nuove canzoni firmate da Lin-Manuel Miranda, con l'aiuto dei doppiatori originali, Aaron Pierre (Mufasa), Kelvin Harrison Jr. (Taka), Tiffany Boone (Sarabi), Seth Rogen & Billy Eichner (Pumbaa & Timon). Tutti insieme hanno partecipato a una conferenza stampa internazionale per presentare il lungometraggio. Leggi anche Mufasa - Il Re Leone, Barry Jenkins: "Stavo rifiutando senza nemmeno leggere il copione", incontro col regista Mufasa: Il Re Leone: Il Trailer Finale Italiano del Film Disney in live action - HD

Mufasa - Il Re Leone, "una saga che aiuta i bambini a processare emozioni complesse"

In Mufasa - Il Re Leone, il piccolo Mufasa viene separato dai genitori per un incidente, trovando una famiglia adottiva, dove si lega come un fratello a un altro cucciolo, Taka: i due crescono insieme, ma un comune pericolo finirà per separarli, mettendo in luce personalità molto diverse. Il regista Barry Jenkins, che inizialmente non voleva nemmeno accettare l'incarico, perché proveniente da un mondo lontanissimo dai blockbuster, ha trovato la sceneggiatura sorprendente: si è sentito più vicino a Mufasa, del quale pensava di conoscere la storia. Questo Mufasa sembrava "imperfetto", ed è lo stesso elemento che ha affascinato Aaron Pierre: il leone affronta un viaggio per arrivare alla stabilità e alla solennità che la voce originale del compianto James Earl Jones incarnava perfettamente. È bello poter cogliere da una storia un'ispirazione per gestire la propria vita: Mufasa è alla ricerca di un modo per affrontare le cose.

Che si cerchi di far arrivare tutto questo anche a bambini e bambine non è un azzardo, anzi per Lin-Manuel Miranda è il fascino di questa saga, nonché forse di tutto il suo lavoro: "Lo scopo dell'artista è coltivare il proprio istinto infantile, che ha sempre un'immaginazione illimitata. [...] Ma i bambini vogliono capire chi è buono e chi è cattivo, in realtà noi siamo le nostre scelte giuste o sbagliate: è un approccio che può attivare una conversazione. È bellissimo che un lavoro artistico permetta di parlare del mondo".

Mufasa - Il Re Leone, il peso e l'onore di un'eredità

Per tutte le persone coinvolte nel progetto Mufasa, ripercorrere le orme del Re Leone era un onore, foriero anche di qualche tensione. Una tensione che non ha coinvolto troppo Billy Eichner e Seth Rogen, interpreti di Timon & Pumbaa anche nel remake del Re Leone del 2019. Rogen scherza: "Timon e Pumbaa sono già un po' dei reietti, e in un contesto di eroismo ci si immedesima in quelli che non sono eroi, io poi capivo bene il perdente che scoreggia, quando non mi sento cinico ho lo stesso entusiasmo infantile di Pumbaa". Eichner e Rogen hanno registrato insieme, improvvisando, cosa rara in questo tipo di produzioni:: "Barry ci ha condotto come un'orchestra, era un buon pubblico. Alla fine ci ha detto: speriamo che ci sia almeno un minuto utilizzabile!" E come nell'originale, dato il peso drammatico delle vicende, la presenza stemperante del facocero e del suricata è sempre indispensabile!

Lin-Manuel Miranda temeva sì di seguire le orme di Hans Zimmer ed Elton John, ma allo stesso tempo sapeva che tra sequel e musical teatrale si era creato un mondo musicale alternativo ed espanso per il Re Leone: "Lebo M era la mia arma segreta" - dice riferendosi al vocalist che rese celebre la colonna sonora originale, qui di nuovo al lavoro, poi aggiunge: "C'era già spazio per musica e canzoni nel copione, non sempre succede. Alcune frasi nei dialoghi già suggerivano le canzoni. Ho cercato di evitare le citazioni dirette, anche se in una canzone ho usato cinque note - giuro, solo cinque! - di Hans".

Aaron Pierre si è naturalmente ispirato alla voce calda di James Earl Jones ("radiava amore e senso di unità"), Kelvin Harrison si è rivisto nella curiosità naturale di Taka, senza pensare di giudicare il futuro Scar ("Barry mi ha suggerito: rimani nel momento, non proiettarti in avanti"), Tiffany Boone si sente "brutalmente onesta" come Sarabi (e ha sostenuto il provino senza sapere che era per quel personaggio, come spesso succede nelle grandi produzioni avvolte da segretezza).

Tutti però hanno affrontato l'impegno mettendo a fuoco la saga come spiega Barry Jenkins: "Quando devi rielaborare un'eredità, cominci col chiederti come la vivi tu. Ti chiedi perché sia amata. Per me la sua forza è nella chiarezza delle emozioni e nella chiarezza dei suoi scopi".