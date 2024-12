Mufasa, i cinecomic e le novità di Disney per i prossimi mesi

News Cinema

Alle Giornate di Cinema di Sorrento The Walt Disney Company Italia ha festeggiato un anno al comando della classifica dei distributori, mentre Oceania 2 è partito alla grande e stanno arrivando Mufasa i Cinecomic e tante novità come Lilo & Stitch il ritorno. Ne abbiamo parlato con Giulio Carcano di Disney.

Una schiera di brand pronti a conquistare anche il mercato cinematografico del 2025, dopo averlo fatto nel 2024, con successi come Inside Out 2 e Oceania 2, appena uscito. Stiamo parlando di The Walt Disney Compagny Italia, che con l'animazione, i cinecomic Marvel, il cinema d'autore di Searchlight, la Pixar e altro ha presentato il listino novità per i prossimi mesi a Sorrento, in occasione delle Giornate di Cinema.

A partire da Mufasa, pronto a invadere i cinema di Natale. Senza dimenticare il ritorno di Lilo & Stitch, ma in live action, Chalamet che fa Bob Dylan in A Complete Unknown, ma anche Captain America in veste nuova e Biancaneve.

Abbiamo parlato del mercato cinematografico, dei successi e dei titoli in arrivo con Giulio Carcano, Director, Theatrical Distribution, Sales di The Walt Disney Company Italia.





Mufasa - Il Re Leone: Il Trailer Finale in Italiano del Film