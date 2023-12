MUBI a tutto kung fu: il cinema targato Shaw Brothers in streaming

News Cinema

Sulla piattaforma dedicata al cinema d'autore e di qualità è disponibile una collezione di 14 titoli prodotti dal più importante studio cinematografico di Hong Kong.

Se è vero come è vero, e come per più e più volte abbiamo ricordato, il cinema di Hong Kong degli anni Ottanta e Novanta è stato il più bello del mondo, questo è avvenuto anche perché nel decennio precedente, i Settanta, la Shaw Brothers - lo studio fondato dai fratelli Run Run e Raymond che è stato il più importante nella storia cinematografica della ex colonia - aveva gettato le basi per un'industria, un'idea di cinema, un'estetica.

In quegli anni, il cinema di Hong Kong era primariamente un cinema di arti marziali e di cappa e spada, messi in scena con un'energia, un'eleganza e una radicalità del tutto inedite, e in grado di segnare una stagione, certo, ma anche un immaginario destinato a avere influenza per molto tempo a venire, grazie anche a quanto fatto successivamente su quelle basi da registi come John Woo, Tsui Hark, Ringo Lam o Johnnie To.

Che siate appassionati e conoscitori, o del tutto nuovi a questo discorso, non importa: in entrambi i casi è imperdibile una rassegna di film che è disponibile in streaming su MUBI che mette assieme quattrordici leggendari titoli di quegli anni e di quello studio: si chiama I fratelli Shaw: Maestri del Kung Fu, in originale Shaw Brothers: Wuxia Warriors and Kung Fu Masters.

Ecco tutti i titoli della rassegna, diretti da maestri indiscussi come Chang Cheh e King Hu, e il trailer preparato da per promuoverla MUBI:

36ª Camera dello Shaolin (Lau Kar-leung, 1977)

(Lau Kar-leung, 1977) Le Implacabili Lame di Rondine d'Oro (King Hu, 1966)

(King Hu, 1966) Crippled Avengers (Chang Cheh, 1978)

(Chang Cheh, 1978) Five Element Ninjas (Chang Cheh, 1982)

(Chang Cheh, 1982) Le Furie Umane del Kung Fu (Chang Cheh, 1978)

(Chang Cheh, 1978) Cinque Dita di Violenza (Jeong Chang-hwa, 1972)

(Jeong Chang-hwa, 1972) Mantieni l'Odio per la Tua Vendetta (Chang Cheh, 1967)

(Chang Cheh, 1967) Il Drago si Scatena (Chang Cheh, 1972)

(Chang Cheh, 1972) Il Clan del Loto Bianco (Lo Lieh, 1979)

(Lo Lieh, 1979) Dirty Ho (Lau Kar-leung, 1979)

(Lau Kar-leung, 1979) Eight-Diagram Pole Fighter (Lau Kar-leung, 1983)

(Lau Kar-leung, 1983) Shaolin Sfida Ninja (Lau Kar-leung, 1978)

(Lau Kar-leung, 1978) Intimate Confessions of a Chinese Courtesan (Chor Yuen, 1972)

(Chor Yuen, 1972) Legendary Weapons of China (Lau Kar-leung, 1982)

Forza indomabile dietro a molti dei classici del Kung fu e del Wuxia esplosi sulla scena internazionale negli anni '70, gli Shaw Brothers hanno influenzato l'hip-hop e il cinema mainstream con molti registi e artisti rinomati che si sono ispirati al loro stile cinematografico, tra cui Ang Lee, Quentin Tarantino e il Wu Tang Clan. I fratelli Shaw hanno creato un universo cinematografico senza precedenti, ricco di energia cinetica e di narrazione poetica. Rinomati per le loro sontuose scenografie, gli intricati costumi e le coreografie mozzafiato, i loro film hanno stabilito nuovi standard di eccellenza cinematografica. Profondi e divertenti allo stesso tempo, hanno catturato l'essenza della filosofia delle arti marziali e la grandezza delle leggende cinesi, portando i miti di guerra tradizionali cinesi al pubblico mondiale. La collezione Shaw Brothers: Wuxia Warriors and Kung Fu Masters è disponibile in streaming su MUBI.