Missing: ecco il trailer ufficiale del thriller dai creatori di Searching, dal 9 marzo al cinema

News Cinema

La misteriosa scomparsa di una donna è alla base di Missing, un thriller diretto da Nick Johnson e Will Merrick e scritto dai creatori di Searching, con Nia Long e Storm Reid, al cinema dal 9 marzo. Ecco il trailer italiano.

Ricordate Searching, uscito nel 2018, il thriller con John Cho che raccontava la storia attraverso gli schermi (smartphone, tablet, computer eccetera) in mano ai protagonisti? Da tempo si attendeva una sorta di sequel, anche se gli autori hanno dichiarato che si tratta di un film a se stante, che utilizza le stesse tecnologie. Adesso quel film, Missing, è pronto e arriverà nei nostri cinema il 9 marzo. Scritto dagli sceneggiatori di Searching e diretto da Nick Johnson e Will Merrick, Missing ha adesso anche un trailer italiano, che vi mostriamo.

Missing: la storia e il cast del film

Missing è un avvincente e misterioso thriller ricco di colpi di scena che fa riflettere su quanto bene conosciamo le persone a noi più vicine. Durante una vacanza in Colombia una donna (Nia Long) scompare insieme al suo nuovo fidanzato. Sua figlia, June (Storm Reid), inizia a cercarla ma viene ostacolata dalla burocrazia internazionale. Bloccata a migliaia di chilometri di distanza a Los Angeles, June utilizza in modo creativo tutte le ultime tecnologie a sua disposizione per cercare di ritrovarla prima che sia troppo tardi. Quando June scaverà a fondo con la sua investigazione digitale solleverà più domande che risposte e segreti su sua madre che le faranno scoprire di non averla mai conosciuta veramente. Nel cast, oltre alle due attrici citate, ci sono anche Joaquim de Almeida, Ken Leung, Amy Landecker e Daniel Henney.