Mishima: dopo 40 anni il capolavoro di Paul Schrader avrà finalmente la sua anteprima giapponese

Compie quest'anno 40 anni forse il film più bello e meno visto di Paul Schrader, il biografico Mishima. Non ufficialmente bandito in Giappone ma mai proiettato, finalmente sarà presentato ufficialmente al festival internazionale di Tokyo.

Chi, come la sottoscritta, ha visto nel 1985 Mishima - Una vita in quattro capitoli di Paul Schrader al cinema, ne ha avuto un impatto fortissimo. Sia che avesse letto i lavori dello scrittore giapponese Yukio Mishima, che non lo conoscesse. Sono molti i motivi di attrazione in un film che è innanzitutto sperimentale, un po' come le opere e le vite dell'autore: la splendida fotografia dai colori accesi di John Bailey, le scenografie astratte di Eiko Ishioka, le musiche di Philip Glass (tutti e tre premiati a Cannes per il miglior contributo artistico) ne fanno un'esperienza anche sensoriale indimenticabile. A produrlo, all'epoca, furono George Lucas e Francis Ford Coppola con l'American Zoetrope. Da allora, Mishima non è mai uscito al cinema in Giappone. Non che fosse ufficialmente bandito ma per tutta una serie di motivi. Finalmente quest'anno al Tokyo International Film Festival, verrà presentato al pubblico.

Mishima: i motivi di una censura

Mishima verrà presentato al festival di Tokyo in una sezione speciale dedicata allo scrittore per il suo centenario (inizialmente, Schrader aveva annunciato la partecipazione del film per l'edizione del 2024). Uno dei motivi della controversia che ha impedito al film di essere mostrato in Giappone per 40 anni è il fatto che un autore americano avesse affrontato uno scrittore e un tema molto caldi per i giapponesi, oltre alla preoccupazione per le idee di estrema destra di Mishima, che come è noto si suicidò dopo un fallito colpo di stato nel 1970 con un dolorosissimo seppuku in segno di protesta contro l'evoluzione politica verso l'Occidente del Giappone. L'anno scorso, in un'intervista, il regista aveva dichiarato: "Gli elementi di destra conservatori erano sconvolti, perché per loro era inaccettabile che in Americano, un Gaijin (uno straniero), il nemico del Giappone, facesse un film su un eroe nazionalista giapponese di estrema destra". Questi gruppi esercitarono forti pressioni sulla Toho che coproduceva il film. La stessa vedova di Mishima, Yoko Hiraoka, provò a richiedere indietro i diritti che aveva venduto a Coppola. Le cose si fecero così pericolose che Schrader dovette indossare un giubbotto a prova di coltello e si rischiò di dover interrompere la produzione prima ancora di iniziarla.

"Un giorno" - ha raccontato Schrader - "giravo sul terreno della Toho e il produttore Zoetrope Tom Luddy venne a dirmi 'è tutto a posto, possiamo fare il film'. Era il secondo o terzo giorno di riprese e mi tolsi il giubbiotto di protezione". All'epoca, anche se il regista rimase persona non grata mentre girava in Giappone, non si capì subito perché gli attacchi fossero cessati. Ancora nel suo racconto: "qualche anno dopo Tom scoprì che la Toho e i conservatori avevano fatto un accordo ufficioso che l'estrema destra non avrebbe interrotto le riprese se la Toho avesse garantito che il film non sarebbe mai stato visto in Giappone, come è stato. E non ho capito di cosa si trattava finché un po' di tempo dopo, dal momento che portammo il film a Cannes, andai al party della Toho e dissi alla signora Kawakita, la presidente della società, che la ringraziavo per l'aiuto che mi aveva dato con Mishima e lei mi guardò dritto negli occhi e mi disse 'Non abbiamo avuto niente a che vedere con quel film'".

Quarant'anni dopo, probabilmente alcuni dei nemici del film sono morti e perfino Mishima, in Giappone, ha perso l'aura sacra che aveva per molti. Evidentemente è stato risolto anche un altro problema: quello di ottenere l'okay dei due figli dello scrittore, con cui i responsabili del festival erano in trattativa l'anno scorso. Noi comunque vi consigliamo, se non l'avete visto, di cercare questo film bellissimo e che riporta fedelmente, in quattro capitoli, la parabola della vita di uno scrittore geniale e, come spesso avviene, maledetto.