Minecraft diventa un film animato con Jason Momoa al doppiaggio!

Si muove il film tratto dal videogioco nonché fenomeno di costume Minecraft: sarà Jason Momoa a doppiare il protagonista, mentre la regia potrebbe essere affidata al Jared Hess di Nacho Libre e Napoleon Dynamite.

Un film dal videogioco Minecraft è una tappa obbligata ma non per questo da prendere alla leggera, tanto che la Warner Bros. starebbe per coinvolgere nel progetto addirittura Jason Momoa, come voce del protagonista del film animato in lavorazione: uscito ufficialmente nel 2011 dopo una beta durata due anni, Minecraft risultava ancora al termine del 2021 il più venduto videogioco di tutti i tempi, con 238 milioni di copie e 140 milioni di giocatori attivi al mese! Tra fanfiction, spin-off e tonnellate di merchandising, un film da quello che è ormai un fenomeno di costume non può mancare, ma come procede?

Minecraft, il film con la voce di Jason Momoa e la regia di Jared Hess

Secondo il sito The Ankler la Warner Bros. starebbe accelerando sul progetto del cartoon basato su Minecraft, perché se la lavorazione non partisse entro gennaio perderebbe i diritti di sfruttamento del marchio (di proprietà dei Mojang Studios, dal 2014 nella famiglia Microsoft). Questa voce di corridoio, oltre ad associare Jason Momoa al progetto come voce di un non specificato protagonista, parla di un nuovo regista, lo scatenato Jared Hess, specialista in commedie spiazzanti e/o sopra le righe come Napoleon Dynamite e Nacho Libre. Se la cosa fosse confermata, Hess prenderebbe il posto di Peter Sollett, che era negli ultimi tempi sul film in qualità di regista e sceneggiatore.

Questo avvicendamento alle redini creative del film non stupisce: anche se non sono mancate negli anni "novelization", Minecraft in sé è un'esperienza senza trama, essendo un cosiddetto titolo "sandbox", difficile da trasporre in chiave lineare. Il giocatore vive col suo avatar in un mondo virtuale supersquadrato e pixellato (diventato ormai iconico), intento a sopravvivere, costruire la propria casa, cacciare, coltivare, fare amicizia con gli altri giocatori, esplorare territori pericolosi, affrontare le minacce che popolano il mondo al calare delle tenebre.

Rivedremo prossimamente Momoa in Fast & Furious 10 e Aquaman 2.