Fast and Furious 10: Jason Momoa sarà il cattivo, ora è ufficiale!

Jason Momoa ha confermato in un'intervista che non solo parteciperà a Fast and Furious 10, ma interpreterà il ruolo del villain: pronti al nuovo scontro testosteronico?

Sapevamo già del coinvolgimento di Jason Momoa in Fast & Furious 10, ultimo capitolo della saga previsto per il maggio 2023, ma era rimasto un dubbio inerente il suo misterioso personaggio: alleato o nemico? Ora arriva la notizia ufficiale esplosiva: Jason sarà il villain della storia, il nuovo cattivo che affronterà la famiglia di Dominic Toretto alias Vin Diesel. Una grande notizia per tutti gli appassionati di cinema ad alto tasso testosteronico... Leggi anche Fast & Furious: Brie Larson si unirà alla saga di Dominic Toretto?

Jason Momoa è il villain di Fast & Furious 10

Fast & Furious 10 arriverà in sala nel maggio 2023, proponendosi come ultimo capitolo, anzi come prima metà dell'ultimo capitolo della fortunata saga iniziata nel lontanissimo 2001. Il secondo atto del sipario uscirà infatti nel 2024, un anno dopo, come gran finale. Jason Momoa, che abbiamo da poco visto in Dune e rivedremo in Slumberland su Netflix e ovviamente in Aquaman and the Lost Kingdom (al cinema a Natale), ha rivelato la natura del suo ruolo in un'intervista a Entertainment Tonight.

È forte, farò il cattivo, è un po' che non lo faccio. Ora faccio il ragazzaccio. Un ragazzaccio molto appariscente! Un po' elegante e ricercato!