Mindcage - Mente criminale, una clip in anteprima esclusiva del thriller al cinema dall'8 giugno

Martin Lawrence, Melissa Roxburgh e John Malkovich sono i protagonisti del thriller Mindcage - Mente criminale, classico poliziesco sulla minaccia di un serial killer. Vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva del film in uscita l'8 giugno con Notorious Pictures.

Mindcage - Mente criminale è il titolo del thriller interpretato da Martin Lawrence, John Malkovich e Melissa Roxburgh, in arrivo al cinema dall'8 giugno: il lungometraggio diretto da Mauro Borrelli è un poliziesco che vede svolgersi una pericolosa indagine su un perverso serial killer, descritto nella clip italiana in esclusiva che possiamo mostrarvi qui sotto:



