Miles Teller interpreterà il grande ciclista Gino Bartali in un film biografico

Un affresco biografico sul mitico ciclista Gino Bartali ma anche sulle sue azioni coraggiose come membro della Resistenza durante la Seconda guerra mondiale. Bartali vedrà come protagonista Miles Teller. Ecco tutti i dettagli.

Finora è conosciuto e amato dagli italiani e da tutti gli amanti del ciclismo, ma fra poco Gino Bartali diventerà molto più noto e anche per altre azioni da lui compiute senza pedalare. Il protagonista di Whiplash e Top Gun: Maverick, il convincente Miles Teller, lo interpreterà infatti in un film biografico imminente, che si intitolerà Bartali. Sarà l'occasione per conoscere meglio anche le sue gesta come eroe della resistenza nel corso della Seconda guerra mondiale. Alla regia ci sarà il duo composto da E. Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, vincitore di un Oscar per lo splendido documentario Free Solo, dirigendo poi il primo film a soggetto, Nyad, un'altra edificante storia vera, Netflix Original, che portò a casa due candidature per le interpreti, Annette Bening e Jodie Foster.

Bartali sarà sceneggiato da Karen Tenkhoff (I diari della motocicletta), che produrrà insieme a Vasarhelyi e Chin’s Little Monster Films. Il progetto verrà lanciato nei prossimi giorni a Berlino, in occasione dello European Film Market EFM. Si racconterà la storia del celebre ciclista Gino Bartali, il più grande dei nostri prima della guerra, vincitore sia del Giro d'Italia che del Tour de France, doppietta che gli riuscì anche nel dopoguerra. Durante il conflitto utilizzò la sua fama per riuscire a portare messaggi ai membri della resistenza, aiutando anche gli ebrei perseguitati dal regime nazista e fascista. Solo qualche anni fa, nel 2010, è emerso che nascose una famiglia ebrea nella sua cantina, salvandogli la vita. Per questo gesto lo Yad Vashem ha riconosciuto in maniera postuma Gino Bartali come Giusto tra le Nazioni.