Mickey Vs Winnie: Topolino e Winnie The Pooh insieme in un horror spietati più che mai

Sulla scia di Winnie The Pooh: Sangue e Miele, continuano i film dell'orrore con protagonisti i personaggi più cari ai bambini. È in preparazione, infatti, Mickey Vs Winnie, nel quale il personaggio creato da A.A. Milne trova la sua nemesi in un perfido Topolino.

Dopo Winnie The Pooh e Pimpi, adesso tocca a Topolino trasformarsi in un supercattivo che non si fa scrupoli a uccidere. A rendere il personaggio nato dalla fantasia di Walt Disney e Ub Iwerks protagonista di un horror sarà Glenn Douglas Packard, un coreografo che ha debuttato dietro alla macchina da presa con uno slasher. È stato lui stesso a rivelare a Deadline che non cambierà genere e che il nemico di Topolino nella sua opera seconda sarà proprio Winnie The Pooh, e infatti il titolo che ha scelto è Mickey Vs Winnie.

Se Glenn Douglas Packard può permettersi di rendere Topolino una specie di mostro è perché, il 1° gennaio del 2024, il personaggio ha smesso di essere protetto dalla legge americana sul copyright. In realtà a entrare nel pubblico dominio è stato il suo primo cortometraggio Steamboat Willie. E infatti, già nei primi giorni del nuovo anno si parlava di una reinvenzione in chiave horror del breve film che sarebbe stata diretta da Steven LaMorte e nella quale Topolino portava a largo, sul suo battello, delle persone (o degli animali) per torturarle/i. Winnie The Pooh, invece, è diventato di pubblico dominio nel 2022, e infatti nel 2023 Rhys Frake-Waterfield ha diretto Winnie The Pooh: Sangue e Miele, a cui seguirà Winnie The Pooh: Sangue e Miele 2. Visto il successo del primo, Packard ha deciso di battere il ferro finché è caldo facendo diventare antagonisti il fidanzato di Minnie e l'orsacchiotto nato dalla fantasia di A.A. Milne.

Mickey Vs Winnie: la trama e i personaggi principali

Cosa sappiamo sulla trama di Mickey Vs Winnie? Stando al regista, il film prenderà spunto da una serie di classici del genere, che così facendo omaggerà. Mickey Vs Winnie si aprirà negli anni '20 con due criminali che fuggono inoltrandosi in una foresta dove vengono intrappolati da qualcuno o qualcosa che non vediamo. Cento anni dopo, un gruppo di amici che, tramite Airbnb, ha affittato una casetta in quella stessa foresta, si ritroverà a fronteggiare i fantasmi dei due criminali, che però si sono trasformati in perfide e orribili versioni di Topolino e Winnie The Pooh. Il titolo del film, come già detto, ci fa pensare che a un certo punto i due villain si sfideranno. Non ci è dato sapere chi avrà la meglio.

Il produttore del film Anthony Pernicka è entusiasta di Mickey Vs Winnie e, fornendoci qualche informazione supplementare sui due protagonisti, ha dichiarato:

Non vediamo l'ora di mostrare agli appassionati di horror questa nostra reinterpretazione. Vi presentiamo una versione horror, live action e profondamente trasformata di questi due leggendari personaggi, in cui coesistono l'innocenza con la malvagità. Dopo aver visto le scene intense che abbiamo preparato per voi, non guarderete più Topolino nella stessa maniera.