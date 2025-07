Michael Madsen ricordato da sua sorella Virginia e dai colleghi: "Un poeta mascherato da fuorilegge"

News Cinema

È ancora frastornato il mondo del cinema per la scomparsa improvvisa a causa di un infarto di Michael Madsen, indimenticabile Mr. Blonde di Le Iene. Lo ricordano diversi colleghi, non ultima sua sorella Virgina Madsen.

La scomparsa a 67 anni di Michael Madsen, iconico sadico Mr. Blonde per Le iene di Quentin Tarantino, ha disorientato e addolorato il mondo del cinema americano: in queste ore lo hanno salutato diversi colleghe e colleghi, ma soprattutto sua sorella Virginia Madsen, a sua volta attrice, che ha pubblicato uno splendido ricordo di suo fratello su Instagram. Un ricordo poetico all'altezza della persona: perché, anche per via delle parti che aveva interpretato, pochi sapevano dell'anima gentile e assai spiritosa di Michael. Ecco qualche testimonianza. Leggi anche È morto Michael Madsen, star dei film di Quentin Tarantino: l'attore aveva 67 anni

Addio a Michael Madsen: "Era tuono e velluto"

Sorella minore di Michael Madsen, nata nel 1961, Virginia Madsen ha commentato su Instagram la scomparsa improvvisa di suo fratello: "Mio fratello Michael è sceso dal palco. Era tuono e velluto. Malizia avvolta dalla tenerezza. Un poeta mascherato da fuorilegge. Un padre, un figlio, un fratello - inciso nella contraddizione, mitigata da un amore che ha lasciato il segno. Non piangiamo una figura pubblica. Non piangiamo un mito, ma carne, sangue e un cuore feroce. Che ha attraversato la vita tempestosamente, con chiasso, brillantezza, mentre andava a fuoco. Che ci lascia echi, rudi, brillanti, irripetibili, per metà leggende e metà ninna-nanne. Mi mancheranno le cose che facevano ridere solo noi, le improvvise esplosioni di risate, il suo suono. Mi mancherà il ragazzo che era prima della leggenda. Mi mancherà il mio fratellone. Grazie a tutti quelli che si stanno facendo sentire, con amore o ricordo. Col tempo condivideremo con tutti i nostri piani per celebrare la sua vita. Ma per ora rimaniamo vicini e lasciamo che il silenzio dica quello che le parole non possono dire."

James Woods e Jennifer Tilly lo hanno ricordato per il set condiviso del Getaway del 1994, ed entrambi sottolineano come avesse un cuore e uno humour non tanto vicini ai personaggi minacciosi e ruvidi che di solito interpretava. Tilly dice: "Era follemente audace e indisciplinato nelle sue scelte per il personaggio, aveva un senso dell'umorismo pazzesco. Non ricordo di aver mai riso così tanto su un set in vita mia." Woods pensa: "Ero sempre toccato dalla sua natura dolce e dalla sua generosità, proprio l'opposto dei tipi duri che interpretava in modo così perfetto."

Più professionale l'ammirazione del regista Robert Rodriguez: "Frank Miller e io abbiamo sempre amato raccontare la storia di come non avessimo concesso a nessuno di improvvisare dialoghi in Sin City. Volevamo che il film fosse fedele alla graphic novel. Ma negavamo quella regola ogni giorno in cui Michael Madsen lavorava con noi. Essendo lui stesso un fantastico scrittore, continuava a proporci una brillante aggiunta dopo l'altra, ci faceva ridere così tanto che alla fine cedemmo: 'Se dobbiamo derogare alla regola per qualcuno, tanto vale che sia Michael Madsen!' Continuava a inventarsi delle battute fantastiche! L'altra regola che non rispettammo con lui fu quella di evitare gente che non assomigliasse per niente ai personaggi disegnati del libro. Michael era così esagerato che sentimmo che sasrebbe stato un partner molto più efficace per il detective di Bruce Willis, la coppia di sbirri definitiva! Ed era una gioia assoluta lavorare con lui. Mi mancherai Michael, eri davvero uno dei grandi."