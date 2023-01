Michael - Jaafar Jackson, nipote del Re del Pop, sarà il protagonista del biopic

News Cinema

Michael, biopic sul Re del Pop Michael Jackson, ha trovato il suo protagonista, Jaafar Jackson. A dirigere la pellicola è invece Antoine Fuqua.

Michael - atteso biopic sul Re del Pop Michael Jackson - ha finalmente trovato il suo protagonista. A vestire i panni del cantante sarà infatti suo nipote, Jaafar Jackson. 26 anni, figlio di Jermaine Jackson - membro dei The Jackson 5 - Jaafar canta e bella da quando aveva 12 anni. Sulla carta, quindi, sembra essere la scelta perfetta.

Michael - Le motivazioni dietro la scelta di Jaafar Jackson

Jaafar Jackson è quindi riuscito a convincere il regista, Antoine Fuqua, ad affidargli il complesso ruolo. Secondo quanto riportato da Deadline la scorsa settimana, la pellicola racconterà la vita e la carriera di Michael Jackson sin dagli esordi, non risparmiando però allo spettatore i dettagli più scabrosi e compromettenti della sua vita, fra cui le accuse di pedofilia, la prematura morte a 50 anni - per un arresto cardiaco causato da un cocktail di sedativi - e la condanna a 4 anni di reclusione del cardiologo che si occupò del cantante negli ultimi istanti della sua vita. Non è chiaro fino a che punto il film si spingerà nel racconto di queste parentesi, ma la curiosità intorno al progetto cresce ogni giorno di più.

Il biopic - targato Lionsgate - è prodotto da Graham King, già dietro al successo di Boheamian Rhapsody, e basato su una sceneggiatura scritta da John Logan, autore di tantissimi cult di successo - Ogni maledetta domenica, Il gladiatore, L'ultimo samurai, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, The Aviator e Hugo Cabret. Jaafar Jackson, alla sua prima esperienza cinematografica, ha debuttato nel 2019 con il suo primo singolo, Got me Singing. A spiegare le motivazioni dietro la scelta del giovane artista come interprete di Michael Jackson è stato Graham King:

Ho incontrato Jaafar più di due anni fa e sono rimasto sbalordito dal modo in cui incarna lo spirito e la personalità di Michael. Era qualcosa di così potente che, anche dopo aver fatto provini in tutto il mondo, era ben chiaro che fosse l’unico in grado di poter assumere questo ruolo. Sono oltremodo entusiasta che sia salito a bordo del progetto per interpretare suo zio, e non vedo l’ora che il modo possa vederlo sul grande schermo nei panni di Michael Jackson.

Antonie Foqua, regista di blockbuster di successo - Training Day, la saga The Equalizer con Denzel Washington, King Arthur, Attacco al potere - ha cominciato la sua carriera come regista di videoclip per Prince, Lil’ Wayne, Toni Braxton e Stevie Wonder. La combinazione del talento e della passione di Jaafar Jackson e del regista potrebbe quindi rendere giustizia alla figura di Michael Jackson, spesso oscurata da scandali ed eccessi. Le riprese della pellicola dovrebbero cominciare nei prossimi mesi, mentre non è stata ancora fissata una data d'uscita.