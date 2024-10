Michael Bay dirigerà Will Smith nell'action Fast and Loose per Netflix

News Cinema

Dopo aver abbandonato Sugar Bandits, Will Smith ha trovato il suo nuovo progetto, Fast and Loose, in cui sarà diretto da Michael Bay, con cui aveva lavorato in Bad Boys II.

21 anni dopo Bad Boys II, il premio Oscar Will Smith, a quanto pare tornato in auge dopo l'apparente ostracismo agli Oscar, conseguente al suo ceffone a Chris Rock, lavorerà di nuovo con Michael Bay. L'occasione sarà il fim Fast and Loose, che sarà distribuito da Netflix. Il film ha bel quattro sceneggiatori, Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner ed Eric Pearson ed è il prossimo progetti di Smith, che di recente ha abbandonato il previsto Sugar Bandits.

Fast and Loose: il nuovo film di Michael Bay e Will Smith

Due anni dopo Ambulance, Bay torna al cinema (in streaming) dunque con Fast and Loose, che a quanto pare è un progetto che appartiene proprio a Will Smith, che lo sta sviluppando e cercando di portare sullo schermo da anni. La storia è quella di un uomo che si risveglia a Tijuana senza memoria. Decide di ricostruire il suo passato e scopre di aver vissuto due vite parallele, una come boss del crimine e l'altra come agente della CIA sotto copertura. Trattandosi di una regia di Michael Bay non mancheranno, ne siamo certi, catastrofiche esplosioni e fiamme alle spalle del nostro eroe mentre si allontana senza conseguenze.