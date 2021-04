Mi stai ammazzando Susana, Rosso e Un'educazione parigina, cinema d'autore direttamente on demand

News Cinema

Fil Rouge Media e CG entertainment presentano da oggi tre lungometraggi inediti per l'Italia, disponibili in streaming: Rosso, Un'educazione parigina e Mi stai ammazzando Susana con Gael García Bernal.

Il cinema d'autore vive nello streaming: da oggi Fil Rouge Media e CG entertainment presentano tre lungometraggi inediti in Italia e ora disponibili on demand sulle principali piattaforme attive in Italia, cioè iTunes, Chili, Rakuten, Apple Tv, Infinity, Amazon, Google Play e Tim Vision e CG Digital . Vediamo di cosa trattano Mi stai ammazzando, Susana con Gael García Bernal, Rosso e Un'educazione parigina.

Mi stai ammazzando, Susana con Gael García Bernal

Protagonista di Mi stai ammazzando, Susana è un attore messicano di telenovele, Eligio (Gael García Bernal), spensierato e molto legato alla bella moglie Susana (Verónica Echegui). Quando Susana scompare all'improvviso, Eligio si sente perduto: scopre che la consorte è volata nell'Iowa per seguire un corso di scrittura. Molla tutto per andare a riprenderla, per scoprire però che Susana pare aver imbastito una nuova relazione con uno scrittore polacco, Slawormir. Il film è diretto da Roberto Sneider.



Mi Stai Ammazzando, Susana: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Rosso, il dramma del colpo di stato argentino

Rosso di Benjamín Naishtat segue invece la vicenda dell'avvocato Claudio Morán (Darío Grandinetti), nell'Argentina del 1976, alla vigilia del colpo di stato militare di Jorge Rafael Videla nel 1976. Un'atmosfera di violenza e prevaricazione, che lo stesso Claudio incarna, umiliando uno sconosciuto (Diego Cremonesi) in un ristorante, dando inizio a una catena di rancore e vendetta, specchio in fondo della società stessa. Rosso è stato premiato per migliore interpretazione maschile, migliore regia e miglior fotografia al San Sebastián Film Festival nel 2018.



Rosso: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Un'educazione parigina: arte e cinema a Parigi