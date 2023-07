Mercenari, peccatori e molta azione nelle novità di Vertice 360

News Cinema

Nata da poco in Italia, una realtà multinazionale di successo in molti paesi, Vertice 360 approfondisce la propria offerta cinematografica per il secondo semestre 2023 con molto cinema adrenalinico, di genere e dall’alto tasso di star.

Sono mercenari, peccatori e santi, ma rigorosamente a modo loro, gli eroi e criminali che popolano l’offerta per le sale cinematografica della distribuzione Vertice 360, presentata a Riccione nel corso di Ciné, giornate estive di cinema. L’azione la fa da padrona, ma in un allargamento dell’offerta non mancano anche thriller, titoli al femminile e intriganti storie raccontate in concorso allo scorso Festival di Cannes.

Ma andiamo con ordine, si parte il 21 settembre con I mercenari - Expendables, diretto da Scott Waugh, il ritorno di una saga che ha saputo diversificare il suo pubblico e i talenti protagonisti, rimanendo una conferma in quanto a proiettili sparati e muscoli scolpiti, al massimo con qualche taglio non superficiale, sangue e un bel po’ di polvere da sparo. I mercenari ormai vengono dal cinema d’azione degli anni ’80, ma anche ’90 e ancora più recente. Nel film non mancano Sylvester Stallone, Dolph “Ti spiezzo in due” Lundgren e Jason Statham, ma anche Andy Garcia, 50 cent e Megan Fox, a dare un tocco di sensualità femminile alla vicenda.

I MERCEN4RI - Expendables: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film in anteprima esclusiva - HD

Qualche settimana dopo il film che più ci ha intrigato del listino Vertice 360, In the Land of Saints and Sinners di Robert Lorenz, un thriller irlandese che schiera una specie di nazionale attori dell’isola di smeraldo. C’è Liam Neeson, ormai un divo dei pugni e dalla pistola rapida più delle parole, accompagnato dalla fantastica Kerry Condon de Gli spiriti dell’isola, Ciarán Hinds (Belfast), Colm Meaney (The Commitments), e Jack Gleeson. In un remoto villaggio irlandese, un assassinio da poco ritiratosi dal mercato si trova coinvolto in un gioco letale al gatto e al topo con un trio di terroristi vendicativi. In sala il 12 ottobre.

Per fine anno anche due film visti in concorso allo scorso Festival di Cannes. Il primo, in sala il 30 novembre, è Black Flies, un poliziesco cupo e notturno con Sean Penn e un sempre più maturo Tye Sheridan, l’ormai adulto adolescente di The Tree of Life di Malick e Mud di Jeff Nichols. Interpreta Il giovane paramedico Ollie Cross, che accompagna la guardia medica notturna Gene Rutkovsky (Sean Penn) in giro per le violente strade di New York. Spazio poi allo storico Firebrand, racconto in costume diretto da Karim Aïnou (suo lo splendido La vita invisibile di Euridice Gusmao) con Alicia Vikander e un sontuoso Jude Law. Si tratta del racconto duro e senza sconti del rapporto fra Enrico VIII e la regina consorte Caterina Parr, sua sesta e ultima moglie.

Cambiando decisamente genere, incuriosisce il ritorno (nel quarto trimestre del 2023) di una delle più apprezzate autrici del cinema indipendente (ma con brio) americano, Nicole Holofcener. Il titolo del film, presentato allo scorso Sundance Film Festival, è You Hurt My Feelings e la protagonista è una garanzia come Julia Louis-Dreyfus. È la storia di Beth, che fatica a superare il tradimento del marito Don, uno psicoterapeuta di scarso successo, mentre la sorella Sarah tenta di salvare il suo matrimonio con Mark.

Annunciati anche, tornando all’azione, ma con una venatura comica, Freelance, diretto da uno dei maestri francesi del genere, Pierre Morel, con John Cena, Alison Brie e Christian Slater. Nel 2024 uscirà anche un raro caso di autoremake, con il belga Olivier Masset-Depasse che ha diretto Mother's Instinct, il remake americano del suo Doppio sospetto, con due star come Anne Hathaway e Jessica Chastain. Chiudiamo con l’horror e con The Piper dell’islandese Erlingur Thoroddsen, con il compianto Julian Sands e Charlotte Hope.