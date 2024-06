Me Contro Te: Il FIlm - Operazione spie è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

In un fine settimana particolarmente faticoso per il botteghino italiano, Me Contro Te: Il Film - Operazione spie non ha avuto difficoltà a mantenere la vetta. Lo seguono Kinds of Kindness e The Watchers.

È purtroppo un primo posto di soli 486.000 euro quello che occupa Me Contro Te: Il Film - Operazione spie al boxoffice italiano del weekend: il film di Luì e Sofì, alle prese una volta ancora con la minaccia del Signor S per la gioia del pubblico più giovane, ha raggiunto il 1.810.000 euro ed è pure uno dei risultati migliori delle ultime settimane, anzi il migliore, considerando che ha raggiunto la cifra in "soli" due weekend. Con ulteriore calo del 38% negli introiti generali indicati dalle rilevazioni Cinetel, questo fine settimana conferma una fatica generale della sala, dovuta anche alla scarsità di uscite di rilievo hollywoodiane (registriamo da tempo ormai le conseguenze dello sciopero dell'anno scorso).

Al secondo posto entra l'ultima fatica di Yorgos Lanthimos, a episodi: Kinds of Kindness schiera una parte del cast di Povere creature!, come Emma Stone e Willem Dafoe, in più ruoli attraverso tre storie che inquadrano un'umanità infelice, che cerca di dare senso alla propria esistenza. Il film vede nel cast anche Jesse Plemons e Margaret Qualley. La partenza è da 389.000 euro. Costato appena 15 milioni di dollari (fonte Indiewire), il lungometraggio non è ancora stato distribuito negli States.

Esordio in terza posizione per l'opera prima di Ishana Night Shyamalan, il thriller surreale The Watchers - Loro ti guardano, dove Dakota Fanning si perde in un bosco e scopre uno strano bunker: debutta con 238.000 euro, totalizzando nel mondo 11.700.000 dollari. Coproduce papà M. Night Shyamalan, che aveva già ospitato sua figlia come regista di alcuni episodi di Servant, oltre ad averla avuta come assistente nelle ultime opere.