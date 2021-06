May December: Julianne Moore e Natalie Portman nel nuovo film di Todd Haynes

News Cinema

Nel futuro di Todd Haynes non c'è solo il film su Peggy Lee ma anche May December, che avrà due protagoniste d'eccellenza in Julianne Moore e Natalie Portman.

Si intitola May December il nuovo film di Todd Haynes, che torna a dirigere Julianne Moore dopo Safe, Lontano dal paradiso, Io non sono qui e La stanza delle meraviglie. L'altra protagonista è Natalie Portman, alla sua prima collaborazione con il regista di Carol e anche produttrice con la sua MountainA.

May December è basato su una sceneggiatura di una certa Samy Burch (ex casting director e regista di corti) e racconta la storia di un'attrice di nome Elizabeth Berry che deve interpretare in un film Gracie Atherton-Yu, una donna che 20 anni prima ha fatto scandalo sposando Joe, un uomo di 23 anni meno di lei. Entrando nella vita dei due per capire meglio la personalità di Gracie, la Berry altera gli equilibri familiari, già agitati dall'abbandono del nido da parte dei due figli gemelli della coppia che sono andati al college. La vicenda è ambientata a Camden, nel Maine, e si comincerà a girare il prossimo anno.

L'ultimo film in cui abbiamo visto Julianne Moore è stato il thriller targato Netflix La donna alla finestra, mentre Natalie Portman si prepara ad apparire sui nostri schermi, nel 2022, in Thor: Love and Thunder. Quanto a Todd Haynes, ha finito di girare il documentario sui Velvet Underground e ha in cantiere Fever, film sulla cantante e attrice Peggy Lee con protagonista Michelle Williams.