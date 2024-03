May December: Todd Haynes e Natalie Portman ci parlano delle ambiguità del loro film

News Cinema

Debutta finalmente nei cinema italiani il nuovo lavoro del regista americano, presentato in concorso al Festival di Cannes dello scorso anno, nel quale lavora per la prima volta con l'attrice ritrovando invece l'amata Julianne Moore.

Come già avevamo sottolineato nella recensione del film scritta quasi un anno fa a Cannes, dove il film è stato presentato in concorso, May December è pieno di specchi, e di riflessi. È un film nel quale una donna, un’attrice, la Elizabeth di Natalie Portman, deve diventare il riflesso di un’altra, la Gracie di Julianne Moore, per raccontarne al cinema la storia vera e scandalosa, quella di una donna che era rimasta incinta di e aveva sposato (dopo essere stata in carcere) un ragazzo molto più giovane di lei. Elizabeth entra nella casa e nella famiglia di Gracie per comprenderne da dentro vicenda e motivazioni, forse la storia che le viene raccontata non è la verità, ma anche lei, a modo suo inizia a avere comportamenti ambigui e misteriosi, nel modo in cui si pone.

In quel modo unico di cui è capace Todd Haynes, dentro May December perdi bussola e riferimenti, cambi idea di continuo sui personaggi, e sulla moralità del loro comportamento, ti interroghi sul senso della verità e sulla possibilità di una conoscenza oggettiva delle cose e delle persone.

May December: il trailer italiano ufficiale e la trama

May December: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore - HD

Una famosa attrice è intenzionata a realizzare un film sulla storia vera di una coppia, la cui relazione clandestina aveva infiammato la stampa scandalistica e sconvolto gli Stati Uniti vent’anni prima. Per prepararsi al suo nuovo ruolo, entrerà nella loro vita rischiando di metterla in crisi.

Todd Haynes ha amato moltissimo, fin dall’inizio, quel “senso di terreno fortemente instabile dal punto di vista della morale” che ha provato leggendo il copione del film scritto da Samy Burch. Un copione che gli è arrivato attraverso la stessa Natalie Portman, che dopo anni di tentativi andati a vuoto ha trovato finalmente la sceneggiatura e l’idea giusta per lavorare con un regista di cui, per sua stessa ammissione, è stata “una grande e scatenata ammiratrice”.

“L’instabilità della morale è tornata spesso nelle conversazioni che ho avuto con Natalie dopo aver letto il copione, e anche lei era interessata quando me a questo aspetto, all’idea della sfida che ci aspettava, quella di raccontare questioni così complicate in un film contemporaneo per un pubblico contemporaneo,” ha detto Haynes. “E anche se avessimo mai avuto dei dubbi sulla capacità del pubblico di abbracciare quell’ambiguità, ce ne saremmo infischiati, saremmo andati avanti lo stesso a fare un film che ci stimolava fortemente dal punto di vista creativo e intellettuale”. Al termine di questa sfida, ha continuato Haynes, “abbiamo scoperto che il pubblico e la critica erano pronti e aperti ad accettarla, a a entrare in questo territorio così ambiguo”.

Il modo in cui da sempre Haynes, nel suo cinema, è in grado di essere ha suo agio con l’ambiguità è uno dei motivi per cui Portman ammira tanto il suo lavoro. “È in grado di far mutare costantemente il tuo punto di riferimento nel film, il personaggio nel quale ti indentifichi e del quale assumi il punto di vista”, ha spiegato l’attrice. “È del tutto a suo agio nel provocare lo spettatore, togliendogli la terra da sotto i piedi”. Questo modo di raccontare le storie, secondo Natalie Portman “ha un effetto diretto nel modo in cui guardiamo al mondo. Troppo spesso”, ha detto, “nelle storie che condividiamo sono chiari e definiti gli schieramenti morali, ma questo ci rende più difficile comprendere un mondo che invece è sempre meno binario. Film come quelli di Todd, con le loro ambiguità, ci aiutano molto invece a comprendere un mondo sempre più pieno di situazioni in cui entrambe le parti hanno le loro ragioni e i loro torti”.

Difficile dire se Natalie Portman si riferisca a qualcosa in particolare, nell’attualità, ma invece Haynes, se gli si chiede come un film come May December, così rifuggente dall’idea di verità e oggettività, possa essere in qualche modo uno specchio della situazione politica americana contemporanea, risponde senza esitare che gli piacerebbe molto “che il mondo politico statunitense fosse più ambiguo di quello che è: mi pare invece che non sia affatto moralmente ambiguo. Mi pare stiamo assistendo all’ultimo fragile tentativo del sistema democratico di contenere istinti autoritari, ed è tristemente fin troppo chiaro chi sia dal lato giusto di quella lotta e chi da quello sbagliato, e quanto il mondo tutto sia oggi ostaggio della precarietà del sistema democratico americano”.

Leggi anche La recensione di May December

May December: una clip del film

May December: Clip Ufficiale italiana in anteprima esclusiva del Film con Natalie Portman e Julianne Moore - HD

May December è stato girato in soli 23 giorni e con un budget molto limitato (20 milioni di dollari), ma Natalie Portman ha raccontato che sul set “sentivamo di avere tutto il tempo e le risorse del mondo”. Il merito, ha spiegato, è stato “della visione, della guida e dell’ispirazione di Todd, che è stato così bravo e capace nello strutturare ogni scena, in maniera così precisa, che a noi non restava altro che sforzarci di dare il massimo, anche dal punto di vista del supporto creativo, in quello che è stato un vero e proprio spint artistico”.

Dal canto suo Haynes (che ha amesso “la straordinaria fortuna di aver lavorato con le attrici più incredibili dei nostri anni nel corso della mia carriera, è una di queste è ovviamente è Julianne Moore”), ha a sua volta sottolineato l’importanza delle conversazioni e dei ragionamenti sul copione fatti con Natalie Portman, “che mi ha colpito per il coraggio e il piacere creativo che applica al suo lavoro. Da lì è nata l’energia che poi abbiamo trasmesso al resto del cast e a tutte le persone coinvolte nella produzione”.

Il regista ha parlato di May December come di un film “che è la storia di un’attrice che prepara la parte, e un film, ma che in realtà parla di come tutti noi raccontiamo delle storie per sopravvivere, per avere la meglio sulla parte più complicata della nostra vita. Gracie ha creato una narrazione sulla sua vicenda amorosa e sentimentale, per tenere assieme la sua famiglia, come parte del grande storytelling umano, che a volte è problematico perché nasconde altre storie, e altre verità. Il fatto che la storia che raccontiamo riveli una verità, però, è qualcosa che mettiamo costantemente in dubbio in tutto il film”.

Portman ha detto invece di ritenere “che Elizabeth sia molto diversa da me e da come mi preparo per un ruolo. I rischi di cui lei si fa carico nel film sono quelli simili probabilmente a quelli di un giornalista che rischia di interferire con la storia che sta raccontando, col rischio etico di far male alle persone che che ritrae, ma a differenza di quanto farebbe un giornalista, lei non non si pone troppo problemi. Penso che il copione di Samy, così delicato e sottile, con due interessantissimi personaggi femminili, sollevi domande che mi sono molto vicine su questioni come l’identità, la recitazione, e il potenziale immorale dell’arte”.