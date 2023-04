Maurice - Un topolino al museo, il trailer del cartoon: cane e gatto, chi l'ha detto che non si può?

News Cinema

Ecco il trailer italiano di Maurice - Un topolino al museo, cartoon in uscita il 4 maggio al cinema, distribuito da Eagle Pictures.

Sarà in sala dal 4 maggio il cartoon per i più piccoli Maurice - Un topolino al museo: il film di animazione russo-ungherese vede un'improbabile collaborazione tra un topolino e un gatto tra le sale del museo dell'Ermitage a San Pietroburgo, in una movimentata sarabanda umoristica, dal regista di A spasso col Panda - Missione Bebé.

Maurice - Un topolino al museo, la trama del film animato