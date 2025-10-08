TGCom24
Home | Cinema | News | Matt Dillon è il papà di Sylvester Stallone in I Play Rocky, storia della lavorazione del mitico film
Schede di riferimento
Matt Dillon
Matt Dillon
News Cinema

Matt Dillon è il papà di Sylvester Stallone in I Play Rocky, storia della lavorazione del mitico film

Domenico Misciagna
10

Sarà Matt Dillon a interpretare Frank Stallone Sr., padre del giovane Sylvester Stallone incarnato da Anthony Ippolito in I Play Rocky, il film che narra la storia dietro la lavorazione di Rocky.

Matt Dillon è il papà di Sylvester Stallone in I Play Rocky, storia della lavorazione del mitico film

Vedreste Matt Dillon come padre di Sylvester Stallone? Abituatevi all'idea, perché l'attore interpreterà Frank Stallone Sr. nel biopic I Play Rocky, dove come già si sa Sly è portato sullo schermo dal giovane Anthony Ippolito. Il film di Peter Farrelly si propone nello specifico di raccontare la genesi del film Rocky, qualcosa di più di un grande successo, ma l'inizio di una carriera che Stallone aveva sognato, cercato e coltivato, vivendo in bolletta e compiendo sacrifici per non perdere quello che sapeva sarebbe stato il suo trampolino di lancio. La produzione è pensata per le sale, contando sulla popolarità del popolarissimo film del 1976. Leggi anche Rocky, Stallone scrive un prequel con Rocky e Adriana adolescenti: "Tipo Lilli e il Vagabondo, ma con le persone vere!"

La genesi di Rocky passa anche attraverso Matt Dillon

Sylvester Stallone ha parlato di rado di suo padre Frank Stallone Sr., che avrà il volto di Matt Dillon in I Play Rocky di Peter Farrelly. Frank, nato a Gioia del Colle nel 1919, emigrò con la famiglia a New York nel 1923, fu soldato nella II Guerra Mondiale dal 1940 al 1945, e si guadagnò da vivere come barbiere, aprendo diverse botteghe. Sylvester nacque poco dopo la guerra, nel 1946. Del babbo piuttosto manesco Sly ha detto, in un documentario su Sky a lui dedicato: "Mio padre era Rambo nella vita reale. Niente veniva sistemato a parole".
I Play Rocky al momento include nel cast anche Stephan James nei panni del compianto Carl Weathers alias Apollo Creed, e AnnaSophia Robb in quelli della prima moglie di Sylvester, Sasha Czack. Coproducono Toby Emmerich e Christian Baha per la FilmNation Entertainment. Questo non è il primo impegno "serio" di Peter Farrelly, celebre con suo fratello Bobby per le commedie scorrette e scurrili degli anni Novanta tipo Scemo & + Scemo, ma poi vicino all'Oscar con il dramma sul razzismo Green Book.
Il titolo "I Play Rocky" si riferisce all'insistenza con cui l'allora sconosciuto Sylvester Stallone, dopo aver scritto completamente al verde la sceneggiatura del primo Rocky, rifiutò di venderla nonostante le buone proposte monetarie, se il ruolo del protagonista non fosse stato dato a lui. Un'identificazione totale e simbolica nel riscatto di Balboa, tanto che dal secondo film della saga Sly si è anche occupato in prima persona della regia. Una storia motivazionale molto famosa, che ora si vuole raccontare proprio al cinema, chiudendo il cerchio.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Matt Dillon
Matt Dillon
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Donna della Cabina Numero 10, cosa ne pensa del film l'autrice del romanzo
news Cinema La Donna della Cabina Numero 10, cosa ne pensa del film l'autrice del romanzo
Linea d’ombra Festival, Salerno torna per il trentesimo anno a colorarsi di cinema
news Cinema Linea d’ombra Festival, Salerno torna per il trentesimo anno a colorarsi di cinema
Dune - Parte 3, Rebecca Ferguson conferma il ritorno di Lady Jessica
news Cinema Dune - Parte 3, Rebecca Ferguson conferma il ritorno di Lady Jessica
Heat 2 si sposta dalla Warner Bros agli Amazon MGM Studios, Leonardo DiCaprio sempre in gioco
news Cinema Heat 2 si sposta dalla Warner Bros agli Amazon MGM Studios, Leonardo DiCaprio sempre in gioco
The Running Man, Stephen King ha approvato le modifiche al finale del nuovo film
news Cinema The Running Man, Stephen King ha approvato le modifiche al finale del nuovo film
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Ottobre, in prima serata
Il Principe della Follia: prenota il tuo biglietto per l'unica proiezione del film!
news Cinema Il Principe della Follia: prenota il tuo biglietto per l'unica proiezione del film!
Timothée Chalamet, il lungo spot di Marty Supreme è delirante e ipnotico
news Cinema Timothée Chalamet, il lungo spot di Marty Supreme è delirante e ipnotico
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Serpico
Misery non deve morire
Il Commissario Montalbano: La giostra degli scambi
Battleship
Prime
La Ragazza di Stillwater
The Northman
Una spia e mezzo
Caos
Fuori dall'Oscurità
3 Days to Kill
Caccia al tesoro
Film stasera in TV