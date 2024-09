Masters of the Universe, Jared Leto potrebbe essere Skeletor?

News Cinema

Notizia bomba per chi è stato bambino negli anni Ottanta: per Masters of the Universe, il film in lavorazione presso gli Amazon Studios sulle mitiche action figure Mattel, si sarebbe chiesto a Jared Leto di interpretare l'iconico cattivissimo, Skeletor.

Se siete stati bambini negli anni Ottanta, con ogni probabilità non solo avete amato i Masters of the Universe della Mattel, ma avevate una predilezione per Skeletor, il villain di quelle action figure (come si dice ora, all'epoca per nonni e genitori erano "pupazzetti"). È con viva emozione e con una robusta dose di ironia che vi comunichiamo la possibilità che a interpretarlo sullo schermo nell'adattamento Amazon MGM Studios ci sia Jared Leto: secondo voci l'attore sarebbe stato contattato per sondare la sua disponibilità a ridare vita al mito. Leggi anche Masters of the Universe, Alison Brie si unisce al cast come villain

Uno Skeletor di Jared Leto per Masters of the Universe?

Stando allo scooper Jeff Snyder, il film Master of the Universe di Travis Knight, previsto in sala nel giugno 2026, avrebbe cominciato a cercare l'attore ideale per il suo imprescindibile villain di riferimento: sarebbe stato chiesto a Jared Leto di interpretare Skeletor, che nel Dominatori dell'universo del 1987 fu portato sullo schermo da Frank Langella. La voce andrebbe confermata, e non è scontato che Leto, in procinto di tornare sugli schermi nel 2025 con Tron: Ares, accetti la proposta. Di fatto ormai il cast si sta componendo: oltre al protagonista He-Man / Principe Adam di Nicholas Galitzine, abbiamo già ufficiali Camila Mendes come Teela, capitana delle guardie reali, e Alison Brie come Evil-Lyn, la seconda di Skeletor. Il lungometraggio è una coproduzione tra Amazon MGM Studios (che ha rilevato il progetto cancellato da Netflix) e la Mattel Films.

La sceneggiatura di Chris Butler si rifà sia alla linea di giocattoli inaugurata nel 1981, sia alle serie animate basate su di essi, partite nel 1983 a cura della Filmation e terminate nel 1987, quando la mania andava spegnendosi, dopo aver segnato una generazione: bambini per i quali il set del Castello di Grayskull rappresentava un invidiato status symbol.