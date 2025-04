Marty Supreme: Timothée Chalamet è diventato bravo come un giocatore professionista di ping pong per Josh Safdie

News Cinema

Darius Khondji, direttore della fotografia di Marty Supreme di Josh Safdie, parla della cura che ha messo Timothée Chalamet nell'imparare a giocare a ping pong, tanto che, quando è arrivato sul set, era preparatissimo.

Come ha fatto per A Complete Unknown, per Marty Supreme Timothée Chalamet si è preparato scrupolosamente per rendere credibile il suo personaggio, e se il "musical" di James Mangold gli ha imposto di imparare a suonare la chitarra e a migliorare le proprie doti canterine, il film di Josh Safdie sul giocatore professionista di ping pong Marty Reisman gli ha chiesto di diventare un prodigio del tennis da tavolo, come ha spiegato il direttore della fotografia Darius Khondji. Pur non avendo ancora visto il film. l'uomo è stato sempre presente sul set e non ha potuto non notare l'impegno dell'attore.

Il fenomeno Timothée Chalamet e il ping pong

Durante un workshop presso il Doha Film Institute, Darius Khondji ha dunque speso parole di lode per Timothée Chalamet. Il film è attualmente in fase di montaggio a New York e, stando al direttore della fotografia, ne parlano tutti magnificamente:

Ogni cosa che sento è spettacolare. Le riprese sono state molto difficili, praticamente una follia

A proposito della performance di Chalamet, Khondji ha spiegato prima di tutto che, per quanto si possa giocare con la macchina da presa, il suono e gli effetti visivi, un personaggio è credibile se l'attore a cui è stato affidato lo rende vero. Poi ha aggiunto:

Per l'inizio delle riprese (Chalamet) voleva saper giocare come un vero campione. Non credo che la gente lo riconoscerà.

Khondji ha detto anche che, nonostante ci siano straordinarie partite di ping pong, Marty Supreme parla principalmente di altro, aggiungendo che Chalamet e Gwyneth Paltrow sono circondati da circa 140 non attori, tra cui volti noti come il regista Abel Ferrara, il mago Penn Jillette e il funambolo Philippe Petit.

Darius Khondji, a cui dobbiamo per esempio la fotografia di Evita, ha lavorato di recente per Mickey 17 di Bong Joon-ho e per Eddington di Ari Aster, film molto atteso nel quale recitano Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler.

Marty Supreme, che non è da considerarsi un biopic, è la prima prova da "solista" di Josh Safdie, che fino ad ora ha sempre lavorato in coppia con il fratello Benny. Il film è ispirato all'autobiografia "The Money Player: The Confessions of America's Greatest Table Tennis Champion and Hustler", in cui Reisman ha raccontato la sua vita e la sua carriera.

Come sappiamo, in Marty Supreme Gwyneth Paltrow fa la parte dell'amante del buon Marty. Come già vi abbiamo raccontato, il film non lesina in termini di scene di sesso. Per fortuna l'attrice, che ha cominciato a recitare in un'epoca in cui non c’era l'intimacy coordinator sul set di un film, non ha provato alcun imbarazzo. Prodotto da A24, Marty Supreme vede Chalamet e Josh Safdie anche come produttori.