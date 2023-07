Martin Scorsese mattacchione come non l’avete mai visto in un video che sua figlia Francesca posta su Tiktok

News Cinema

La figlia più piccola di Martin Scorsese, che si chiama Francesca e ha 29 anni, si è divertita a condividere su TikTok un montato di 30 secondi nel quale il regista, in versione papà amorevole, ride e fa le smorfie.

Che Martin Scorsese fosse una sagoma lo sapevamo già, anche se nelle interviste, pur sorridendo di frequente, era soprattutto professionale e generoso nelle risposte. Chi ha lavorato con lui, specialmente agli inizi della sua carriera, ha però raccontato di essersi divertito un mondo, e se ancora qualcuno non ci crede, è arrivato su TikTok un video, condiviso dalla figlia di Marty, che ne è la chiara dimostrazione.

Francesca Scorsese ha postato un montato di momenti in cui Martin Scorsese fa il papà, rivelando il suo lato per così dire domestico. I padri di solito adorano le proprie bambine, e le immagini che non possiamo condividere lo raccontano benissimo.

Il favoloso video di Martin Scorsese che fa il papà svitato

Scorsese ha tre figlie e Francesca, che ha 29 anni, è la più giovane ed è attrice e scrittrice. Il video sul suo adorabile genitore fa parte di una moda che "impone" di postare su TikTok 30 secondi di immagini per presentare una persona. Nella didascalia sotto il montato leggiamo: "È un mattacchione certificato", e siamo felici di notare che nella vita quotidiana e fuori dal set del regista di Taxi Driver ci sono parecchi amici a quattro zampe. I tiktoker hanno gradito il video, e qualcuno ha chiesto di poter adottare Scorsese come nonno. Altri hanno semplicemente adorato vederlo in una nuova spassosa veste.

L'ultimo fin di Martin Scorsese è Killers of the Flower Moon, che riunisce i suoi attori-feticcio Robert De Niro e Leonardo DiCaprio ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes. L'uscita in sala è prevista per il 19 ottobre.