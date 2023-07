Margot Robbie era una bambina "da Barbie"? A quanto pare no...

News Cinema

Margot Robbie ha spiegato a People come vivesse da piccola il rapporto con la bambola Barbie, che pure interpreta nel film di Greta Gerwig. Da bambina non era esattamente la miglior testimonial per il giocattolo...

Dal 20 luglio è al cinema Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, diretto da Greta Gerwig: avendo il compito di portare sullo schermo la bambola che ha segnato l'infanzia di più generazioni di bambine, Margot rischia di essere considerata una testimonial naturale anche del giocattolo. Stando però alle risposte sincere che ha dato alla rivista People, non è mai stato davvero questo il caso... non era una "da Barbie"!



Barbie: Il Trailer Principale in Italiano del Film - HD

Margot Robbie: "Non ero una da Barbie"

Domanda semplice: da bambina Margot Robbie giocava con le Barbie? La risposta accende i riflettori su di lei, visto che incarna il mito nel film di Greta Gerwig, cointerpretato con Ryan Gosling nei panni di Ken. Le sue parole però possono deludere... o forse no, considerando che Margot ha interpretato anche lungometraggi energici come Tonya e quindi non stupisce che riveli un'infanzia australiana di una certa... asprezza! Ecco le sue parole divertite:

Non ricordo di averne mai avute. Mia sorella ce l'aveva e ricordo che ce l'aveva mia cugina. Io giocavo con quella di mia cugina, ma da ragazzina non sono mai stata una da Barbie. [...] Ero più una da mi-rotolo-nel-fango. [Quando giocavo con le bambole avevo] tutte quelle più strane. Immagino che fossero così scrause perché non le curavo molto. Erano tutte delle Barbie un po' strambe!

Il nutrito cast di Barbie comprende, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, anche America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Emma Mackey, Emerald Fennell, Dua Lipa e, per chi vedrà il film in lingua originale, la voce narrante di Helen Mirren. Leggi anche Barbie: la recensione del film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling