Marco D'Amore e Toni Servillo protagonisti di "Una serata con...", in diretta dal The Space Cinema Napoli

News Cinema

L'attore e regista presenterà in anteprima il suo ultimo film Caracas. Appuntamento alle ore 20 insieme al giornalista Gianmaria Tammaro. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming, insieme all'anteprima del film, in altri multisala selezionati del circuito.

S’intitola Caracas ed è il nuovo film interpretato e diretto da Marco D’Amore, che lo presenterà in anteprima lunedì 26 febbraio durante l’evento dal vivo “Una Serata Con…”, organizzato da The Space Cinema, insieme agli interpreti Toni Servillo e Lina Camélia Lumbroso presso il multisala di Napoli. L’appuntamento è fissato per le ore 20, con la moderazione del giornalista Gianmaria Tammaro.

“Una Serata Con…” è il nuovo format di eventi live di The Space Cinema, che da sempre garantisce al pubblico esperienze esclusive in sala. L’incontro sarà trasmesso in streaming in alcuni multisala selezionati del circuito, dove sarà proiettata anche l’anteprima del film.

Caracas - distribuito da Vision Distribution, che uscirà nelle sale il 29 febbraio - racconta la storia di Giordano Fonte (Servillo), uno scrittore partenopeo, che ritorna a Napoli dopo anni di assenza. Navigando tra le strade di una città che spaventa e affascina, si trova in compagnia di Caracas (D’Amore), un individuo di estrema destra in cerca di una verità sulla vita. Attraverso versi poetici, Giordano narra un amore impossibile tra Caracas e Yasmina, esplorando una città dove ognuno spera di non perdersi mai e di trovare la strada per la salvezza, sognando di emergere dalla lunga notte oscura verso una giornata luminosa.



Caracas: Il Trailer Ufficiale del Film con Toni Servillo e Marco D'Amore - HD

È possibile acquistare i biglietti per “Caracas”, partecipando all’anteprima e all’evento dal vivo con Marco D’Amore, Toni Servillo e Lina Camélia Lumbroso, sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link: https://www.thespacecinema.it/iniziative/anteprime-esclusive.

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.