M3GAN 2.0: ecco il teaser trailer ufficiale del film

News Cinema

Torna la bambola assassina mossa dall'intelligenza artificiale, che in questo sequel viene resuscitata e upgradata per far fronte a una minaccia gemella e fuori controllo. Ecco teaser trailer e trama di M3GAN 2.0.

Uscito in Italia nel gennaio del 2023, M3GAN è stato un grande successo di box office in tutto il mondo, ed era in qualche modo inevitabile che un sequel venisse messo in cantiere. Ora la bambola assassina dotata di una perversissima intelligenza artificiale si prepara a tornare sugli schermi: un nuovo film intitolato M3GAN 2.0 è in arrivo prossimamente al cinema, e ve ne mostriamo di seguito il primo teaser trailer ufficiale originale.

Om questo sequel le due protagoniste umane del film, la Gemma di Allison Williams e la Cady di Violet McGraw sono diventate la prima una scrittrice affermatissima e in prima linea per richiedere al governo una regolamentazione dell'Intelligenza artificiale, e la seconda una teenager ribelle e insofferente alle regole della zia Gemma. Quello che entrambe ignorano è che la tecnologia che era usata per la bambola M3GAN è stata rubata e sviluppata da una società appaltatrice della difesa per sviluppare un'arma chiamata Amelia, sorta di spia-killer definitiva. Ovviamente, man mano che la sua consapevolezza cresce, Amelia scopre di essere sempre meno interessata nel seguire gli ordini impartiti dagli esseri umani, e perfino a averli nei suoi paraggi. Venuta a conoscenza della situazione, Gemma capisce che l'unico modo per fermare Amelia è quello di "resuscitare" M3GAN, fornirle qualche upgrade e farla scontrare con questa nuova minaccia robotica.

Armie Donald torna nel film nei panni di M3GAN, mentre Amelia ha il volto di Ivanna Sakhno; alla regia troviamo nuovamente Gerard Johnstone, l'autore del primo film, mentre ovviamente Jason Blum e James Wan confermano le loro firme alla produzione.

Ecco il teaser trailer di M3GAN 2.0, annunciato in uscita negli USA per il 27 giugno.