M3GAN 2.0 è al cinema: Megan e Amelia si scontrano in una clip del sequel in anteprima esclusiva

Torna da oggi al cinema con Universal Pictures la bambola robot killer nel sequel M3GAN 2.0. e stavolta ha una rivale. Vi presentiamo una clip in anteprima esclusiva del film.

Da oggi al cinema tra le nuove uscite c'è anche il sequel di un grande successo horror, che ha alle spalle il duo produttivo Jason Blum e James Wan. M3GAN 2.0 vede di nuovo alla regia Gerard Johnstone e alla sceneggiatura Akela Cooper, coadiuvato dal regista e da Wan, che stavolta alzano l'asticella, traghettando la bambola robot assassina in un contesto quasi fantascientifico e spionistico. Stavolta MGAN dovrà affrontare una sua agguerrita simile, Amelia, che non ha però l'aspetto di un gioco per bambini. Ecco in anteprima esclusiva una clip video di M3GAN 2.0 in cui le due si scontrano.



M3GAN 2.0: "Megan contro Amelia": Una Clip italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

