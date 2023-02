Luther: Verso l'Inferno, Idris Elba nel primo trailer ufficiale del film Netflix

News Cinema

Netflix ha rilasciato il primo trailer di Luther: Verso l'Inferno, thriller poliziesco con protagonista Idris Elba e sequel dell'omonima serie della BBC.

Tra i titoli più attesi di questa stagione cinematografica di Netflix, Luther: Verso l'Inferno con protagonista Idris Elba si mostra, finalmente, nel suo primo trailer completo.

Luther: Verso l'Inferno - trama, cast e trailer del film con Idris Elba

Dopo aver interpretato il detective britannico Luther per 5 stagioni nell'omonima serie della BBC, Idris Elba torna a vestire i panni del personaggio nel primo film sequel della serie, dopo quattro anni dalla conclusione della serie tv. Luther: Verso l'Inferno uscirà in piattaforma il 10 marzo, mentre nei cinema inglesi avrà un'uscita anticipata al 24 febbraio.

Il trailer rilasciato da Netflix si apre con Luther dietro le sbarre, dopo gli eventi della quinta stagione, mentre un efferato serial killer sta terrorizzando Londra. Il detective deciderà di evadere di prigione, perseguitato dal suo fallimento di non aver portato a termine il suo lavoro. La pellicola è diretta da Jamie Payne, già al timone della quinta stagione, mentre la sceneggiatura è firmata dall'ideatore della serie, Neil Cross. In un'intervista a Entertainment Weekly, Idris Elba ha rivelato che i fan avevano chiesto a gran voce un sequel dopo la fine della quinta stagione, ma che - sebbene gli eventi siano conseguenti al finale di serie - non è necessario aver guardato le 5 stagioni.

Sul suo personaggio ha dichiarato:

"Luther è perseguitato, questo è il punto della storia. Anche quando è un uomo libero, non può trattenersi dal dare la caccia, dal cacciare i fantasmi che ha nella sua testa. E penso che sia questo che lo guida nel film. Lui è perseguitato da ciò che ha fatto, dalle cose che avrebbe potuto fare e dalle persone che sono morte, senza che lui potesse salvarle."