Love Actually, come ha reagito Hugh Grant dopo la prima visione del film

In vista dell'imminente reunion del cast di Love Actually, ormai un classico tra i film natalizi, Emma Thompson ha raccontato alcuni retroscena: ad esempio, ha svelato come ha reagito Hugh Grant alla prima del film 20 anni fa.

È ufficiale: il cast di Love Actually - L’amore davvero tornerà insieme in vista del 20esimo anniversario del film, tra i più amati riproposti durante le festività natalizie. Con un cast corale variegato, il film ha raccontato l’amore in ogni sua singola sfumatura attraverso storie diverse ma complementari. Classico natalizio moderno, Love Actually è arrivato nelle sale circa 20 anni fa presentandosi come una commedia romantica senza pretese. In vista di un traguardo così importante, il cast ha proposto una reunion. Ed è riflettendo su quanto accaduto in passato che Emma Thompson ha ricordato qual è stata la primissima reazione di Hugh Grant alla visione del film. Come avrà reagito?



Love Actually - L’amore davvero: come ha reagito Hugh Grant alla prima del film

Non solo Hugh Grant, ma anche Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, Liam Neeson, Laura Linney, Alan Rickman: tutti questi nomi hanno guadagnato il proprio posto nel mondo dello spettacolo e hanno dato il proprio contributo al cult natalizio. Love Actually è uscito nel 2003 con la regia di Richard Curtis e sin da subito ha chiarito di essere un film perfetto per Natale. A distanza di anni, emergono alcuni retroscena. In vista della reunion televisiva, Emma Thompson ha raccontato qual è stata la prima reazione di Hugh Grant alla visione del film. Intervistata da Diane Sawyer, come riporta Entertainment Weekly, Emma Thompson ha svelato:

Hugh Grant mi ha raggiunta mentre stavamo uscendo dalla sala e mi ha detto: ‘È la cosa più psicotica che abbiamo mai fatto, vero?’.

L’attore, chiamato in causa, ha replicato con ironia: “L’ho detto davvero?”.

20 anni di Love Actually: reunion e sequel

Questo e molto altro animerà la visione dell’episodio speciale di Love Actually. La reunion ha persino un titolo: The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later, uno speciale della durata di un’ora che ripercorrerà come il film è diventato un appuntamento tradizionale natalizio a livello globale, svelando qualche segreto dietro le quinte e analizzando scene iconiche. Oltre a Hugh Grant ed Emma Thompson, per la reunion torneranno anche altri nomi storici del cast come Laura Linney, Bill Nighy, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson e il regista Richard Curtis.

In molti mancano all’appello, ma alcuni del cast originale hanno già dato vita ad una reunion realizzando una sorta di sequel nel 2017. Il progetto in questione è un cortometraggio che rispolvera l’atmosfera del primo film. Presentato in occasione del Red Nose Day, il corto si intitola Red Nose Day Actually. Al progetto hanno partecipato Liam Neeson, Hugh Grant, Andrew Lincoln, Keira Knightley, Thomas Brodie-Sangster, Colin Firth e Rowan Atkinson.