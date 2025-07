Locarno Film Festival 2025: da Panahi a Kechiche, presentato il programma della 78esima edizione

News Cinema

È stato presentato il programma completo della 78esima edizione del Locarno Film Festival, che presenterà in concorso attesi nuovi film di Abdellatif Kechiche e Radu Jude e in Piazza molti dei titoli più amati dello scorso Festival di Cannes. Tutti i dttagli.

Molte conferme della stagione nella cornice della Piazza Grande, ma anche una grande sorpresa come il tanto atteso nuovo film di Abdellatif Kechiche in concorso, in prima mondiale. L'edizione 78 del Locarno Film Festival è stata presentata oggi a Zurigo dal direttore artistico Giona A. Nazzaro, fresco di conferma fino all'ottantesimo anniversario della manifestazione ticinese. 221 film, 99 in anteprima mondiale, di cui 17 in concorso, mentre la sezione Cineasti del Presente presenta 15 titoli, fra opere prime e seconde, 14 per la prestigiosa cornice della Piazza Grande.

Così ha commentato la selezione il direttore artistico, "I film della 78ª edizione rappresentano ciò che è vivo, necessario e audace nel cinema contemporaneo di oggi. Un cinema interamente al presente, privo di qualsiasi nostalgia e proiettato verso un futuro aperto, dinamico e inclusivo, da immaginare insieme, ancora una volta. Un cinema giocoso e pericoloso, che corre molti rischi, ma anche un cinema che non dimentica di ridere e sorridere, e di interrogarsi sulla storia in tutti i suoi aspetti. Un cinema necessario, quindi, da scoprire nell'oscurità della sala, dove riscopriamo il senso profondo del piacere estetico e ci sentiamo parte di una comunità. Sono film pensati per il cinema e per l'esperienza collettiva davanti allo schermo. Ancora una volta, il cinema è adesso – e guarda al futuro".

Piazza Grande

Le Pays d'Arto di Tamara Stepanyan - France, Armenia - ​World premiere

The Birthday Party di Miguel Ángel Jiménez - Greece, Spain, Netherlands, United Kingdom - World premiere

The Dead of Winter di Brian Kirk - USA, Germany - World Premiere

The Deal (serie) di Jean-Stéphane Bron - Switzerland, France, Luxembourg, Belgium - Swiss premiere

Testa o croce? di Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis - Italia, USA - Swiss premiere

Irkala – Gilgamesh’s Dream di Mohamed Jabarah Al-Daradji - Iraq, United Arab Emirates, Qatar, France, UK, Saudi Arabia - World premiere

It Was Just an Accident di Jafar Panahi - Iran, France, Luxembourg - Swiss premiere

Kiss of the Spider Woman di Bill Condon - USA, Uruguay - International premiere

La Petite Dernière di Hafsia Herzi - France, Germany - Swiss premiere

Police Story di Jackie Chan - Hong Kong

Sentimental Value di Joachim Trier - Norway, France, Denmark, Germany, Sweden - Swiss premiere

The Shining di Stanley Kubrick - United Kingdom, USA

Rosemead di Eric Lin - USA - International Premiere

Together di Michael Shanks - Australia, U.S. - Swiss premiere

Concorso Internazionale

As Estaçoes (The Seasons) di Maureen Fazendeiro - Portogallo

Bog Nece Pomoci (God Will Not Help) di Hana Jušić - Croazia

Donkey Days di Rosanne Pel - Paesi Bassi

Dracula di Radu Jude - Romania

Dry Leaf di Alexandre Koberidze - Gergia Germani

Le bambine di Valentina e Nicole Bertani - Italia

Le Lac di Fabrice Aragno - Svizzera

Linije Zelje (Desire Lines) di Dane Komljen - Serbia

Mare's Nest di Ben Rivers - United Kingdom

Mektoub, My Love: Canto Due di Abdellatif Kechiche - Francia

Sehnsucht in Sangerhausen di Julian Radlmaier - Germania

Solomamma di Janicke Askevold - Norvegia

Sorella di clausura di Ivana Mladenovic - Romania. Serbia, Italia

Tabi to Hibi (Two Seasons, Two Strangers) di Sho Miyake - Giappone

Tales of the Wounded Land di Abbas Fahdel - Libano

White Snail di Elsa Kremser e Levin Peter - Austria, Germania

With Hasan in Gaza di Kamal Aljafari - Palestina