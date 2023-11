Lo sciopero degli attori a Hollywood è finito: cosa ha ottenuto la SAG-Aftra?

News Cinema

È terminato lo sciopero del sindacato SAG-Aftra, che aveva portato attori e attrici di Hollywood a incrociare le braccia da luglio. Filtra qualcosa sull'accordo ottenuto con l'associazione dei produttori, AMPTP.

Ed è finita, finalmente: nella notte è stato raggiunto un accordo di massima tra il sindacato SAG-Aftra, che rappresenta a Hollywood attori e attrici, e l'associazione dei produttori AMPTP. Siamo in attesa dei dettagli su questa agognata fine dello sciopero, che andava avanti da luglio e che stava per minacciare le uscite dei blockbuster americani del 2024 (qualcuno è già slittato al 2025). Per ora Deadline riporta una nota congiunta degli studios, che definiscono l'accordo "un nuovo paradigma". Leggi anche Dopo lo sciopero, ecco cos'hanno ottenuto gli sceneggiatori legati alla WGA

Termina lo sciopero degli attori, affrontate le questioni AI e streaming

In attesa di capire come la SAG-Aftra spiegherà nel dettaglio le coordinate dell'accordo con l'AMPTP, gli studios che rispondono a quest'ultima associazione hanno riassunto i traguardi di questo disperato (e anche rabbioso) scontro, protrattosi per oltre tre mesi, e per un periodo intrecciatosi con lo sciopero della WGA, il sindacato degli sceneggiatori. Hollywood è stata messa in ginocchio, si è rialzata, con la prospettiva di un contratto triennale che implementi una rinnovata attenzione su aspetti importanti per attori e attrici. L'AMPTP scrive:

Questo accordo provvisorio rappresenta un nuovo paradigma. Dà alla SAG-Aftra sui contratti i più grandi risultati nella storia del sindacato, inclusi il più alto aumento del salario minimo in quarant'anni: percentuali del tutto nuove per i prodotti streaming; consenso esteso e compensazioni per l'uso dell'intelligenza artificiale; quantificabili aumenti salariali nei contratti, su vari aspetti.

Quando si parla dello streaming ci si riferisce ai cosiddetti "residuals", percentuali automatiche che scattano per chi ha lavorato su un film o su una serie, al superamento di alcuni risultati o per un determinato utilizzo del prodotto: la SAG lamentava che le grandi produzioni streaming, un fenomeno di questi ultimi anni, non fossero regolamentate in tal senso come gli altri lavori, e che quindi i "residuals" per chi vi recitava erano poco chiari, arbitrari se non assenti, persino di fronte a grandi successi sulle piattaforme. Com'era prevedibile, anche dal modo in cui si era concluso l'analogo sciopero della WGA, l'Intelligenza Artificiale non viene respinta in blocco, ma viene anche regolamentata, subordinata al permesso delle persone interessate, adeguatamente ricompensate. Chi recita dovrebbe essere ora il primo proprietario della sua immagine, in questo tipo di lavorazione.

Si attende ora che l'accordo sia approvato a votazione dai membri della SAG.