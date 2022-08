Living: il teaser trailer del remake di Vivere di Akira Kurosawa con Bill NIghy

News Cinema

Presentato al Sundance, dove è stato calorosamente accolto, uscirà presto in Inghilterra Living, remake dello straziante Vivere di Akira Kurosawa, con un fantastico Bill Nighy. Questo il primo trailer.

Ci sono film che raccontano la vita con una verità che fa male al cuore, e che proprio per questo non si dimenticano: uno di questi è Vivere, il capolavoro di Akira Kurosawa del 1952, che racconta il tentativo di dare un senso alla proprioa vita, di un impiegato comunale vessato e solo, che scopre di avere un tumore. Oggi esiste un remake, già presentato con molto successo al Sundance Film Festival. Si intitola Living, è ambientato a Londra sempre negli anni Cinquanta e a interpretarlo è quello straordinario attore britannico che risponde al nome di Bill Nighy. Del film - che uscirà in Inghilterra per Natale - è appena uscito il primo teaser trailer.

Vivere e Living

Il remake di Vivere - che nel 1954 vinse un premio speciale al festival di Berlino - è stato scritto dal regista Oliver Hermanus assieme allo scrittore Kazuo Ishiguro, premio Nobel per la letteratura nel 2017. La storia, ambientazione a parte, è identica all'originale, il cui protagonista era Takashi Shimura. Questa la trama ufficiale:

1953. Una Londra distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale si sta ancora riprendendo. Williams (BIll Nighy), un impiegato statale veterano, è un ingranaggio impotente nella burocrazia cittadina che lotta per ricostruirsi. Sepolto sotto le scartoffie in ufficio, solo a casa, ha una vita da tempo vuota e senza significato. Poi una sconvolgente diagnosi medica lo costringe a prendere una decisione e a cercare di realizzare qualcosa prima che sia troppo tardi.