Lino Guanciale a Pesaro presenta il corto In The Box e invita a rispettare i titoli di coda "rappresentano posti di lavoro"

Ospite alla 61esima edizione del Festival di Pesaro, Lino Guanciale ha presentato In The Box, il cortometraggio di Francesca Staasch da lui interpretato e prodotto. Proprio in questa ultima veste, l'attore ha rivolto un invito al pubblico" i titoli di coda di un film rappresentano posti di lavoro, grazie per il rispetto nei loro confronti."

Lino Guanciale, nonostante fosse impegnato sul set, ha voluto essere presente alla proiezione insieme alla regista e a proposito del suo ruolo da produttore ha dichiarato: “Quando si è nella posizione per farlo, è bene secondo me cercare di scommettere su orizzonti di libertà creativa per sé, come interprete, ma anche per energie per cui si ritiene che valga la pena. Buttarsi nella produzione in questo momento è un gesto di resistenza. Che il comparto sia in crisi è sotto gli occhi di tutti, i titoli di coda che vedete alla fine di un film rappresentano posti di lavoro, al pubblico dico grazie per il rispetto nei loro confronti."

Invece a proposito della sceneggiatura del cortometraggio, Guanciale ha affermato: "È da un po' che rifletto sul fatto che l'arte contemporanea che mi piace lavora in qualche modo sul vuoto e sul silenzio, sul potere evocativo costruito senza le parole, stare zitti è il miglior esercizio possibile per creare un ascolto. Nella scrittura di Francesca Staasch ho ritrovato queste condizioni, che trovo come un ottimo potenziale di espressione di questa lingua che è il cinema. Con leggerezza e immaginazione si possono affrontare temi apparentemente insondabili o troppo vasti per essere portati al pubblico."

In The Box: la sinossi del cortometraggio di Francesca Staasch con Lino guanciale

Marco, un uomo ordinario di quasi 40 anni, Zoe, una ragazza spavalda di 25 anni e Laura, una signora borghese, sui 50, algida ed elegante, sono creature fragili e tormentate. Quando finalmente ognunə di loro si confronterà con il proprio personale demone, non troverà una risoluzione bensì il conforto di persone distanti dal loro dramma. In the Box esplora la quotidiana fatica di vivere, il tema della perdita, dell'isolamento emotivo e della ricerca del conforto.