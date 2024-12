Lilo & Stitch: ecco il nuovo teaser trailer italiano ufficiale della versione live action

News Cinema

La Disney ha diffuso un nuovo teaser trailer del suo prossimo remake in live action: Lilo & Stitch arriverà nei nostri cinema il 21 maggio 2025.

Breve, brevissimo, ma per il momento ce li faremo bastare: parliamo del nuovo teaser trailer di Lilo & Stitch, il remake live action del classico Disney animato del 2002, tanto amato dai bambini di quegli anni. Il teaser preannuncia il primo trailer ufficiale che dovrebbe arrivare al cinema assieme a Mufasa: il Re Leone. Inizialmente, Lilo &Stitch era stato pensato per apparire esclusivamente su Disney + ma fortunatamente lo studio ci ha ripensato e lo vedremo al cinema il 21 maggio 2025.



Lilo & Stitch: Nuovo Teaser Trailer Ufficiale Italiano del Film Disney in Live Action - HD

Lilo & Stitch in live action

Nel teaser al momento abbiamo visto solo il piccolo alieno e non i protagonisti umani del film, che sono Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis,un cast di tutto rispetto diretto da Dean Fleischer Camp, regista dell'acclamato Marcel the Shell. La storia la conosciamo ed è quella di una bambina hawaiiana e di un alieno in fuga che la aiuta a ricomporre la sua famiglia divisa. Il progetto di remake dal vivo di Lilo & Stitch risale al 2018 ma la pandemia, i cambiamenti di regista e sceneggiatore e non ultimo lo sciopero degli attori, ha fatto sì che il film uscisse ben 7 anni dopo il concepimento.