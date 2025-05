Lilo & Stitch: dal personaggio eliminato alla scena post-credits: 5 differenze tra classico Disney e live-action

News Cinema

Il remale live-action di Lilo & Stitch ha trasformato in realtà l'emozionante classico Disney del 2002, ma nel film non mancano cambiamenti e aggiornamenti rispetto alla storia originale. Tra questi, l'omissione di un personaggio importante e il finale (inclusa scena post-credit).

Il remake live-action di Lilo & Stitch, diretto da Dean Fleischer Camp, ha riportato sulla Terra l'irresistibile Esperimento 626 e in una veste completamente nuova. L'emozionante amicizia tra l'iconico alieno blu e la vivacissima Lilo (Maia Kealoha) è ancora il fulcro della storia, che ha trattato con rispetto ogni dettaglio dell'amatissimo classico Disney del 2002. Ciò non vuol dire, però, che il film non abbia apportato significativi cambiamenti.

Stitch è atterrato per la prima volta alle Hawaii nel bellissimo film d'animazione diretto da Dean DeBlois e Chris Sanders, quest'ultimo doppiatore di Stitch. Ventitre anni dopo, il live-action affolla le sale cinematografiche, incassando cifre da capogiro. Lilo & Stitch arriva dopo una ricca lista di adattamenti live-action della Disney, tra cui Il Re Leone (2019), La Sirenetta (2023) e il recentissimo (e controverso) Biancaneve con Rachel Zegler.

Pur onorando l'originale, il regista ha approfondito il contesto contemporaneo e le sfide delle protagoniste Lilo e Nani (Sydney Agudong), ancorandole coraggiosamente alla realtà. Ma cosa ha cambiato di preciso Dean Fleischer Camp? Ecco le 5 differenze più significative tra il Lilo e Stitch animato e il remake live-action.

Attenzione: spoiler su entrambe le versioni di Lilo & Stitch !

Il villain principale è stato tagliato dal live-action

Il cattivo principale del film d'animazione, il Capitano Gantu, è assente dalla versione live-action. L'alieno non ha un ruolo da protagonista nel film del 2002, ma acquisisce un ruolo chiave nella parte finale della storia. Il regista ha spiegato l'esclusione del Capitano della Federazione Galattica ai microfoni di Cinema Blend .

Gantu era una di quelle cose che non funzionavano così bene nel live action. Ci abbiamo pensato un po', ma alla fine abbiamo dovuto prendere una decisione di cui sono tutt'ora convinto. Perché ho la sensazione che, per dare maggiore concretezza a questi personaggi e raccontare una storia con un po' più di profondità emotiva, molte delle cose, soprattutto tra le sorelle, debbano essere realizzate liberando spazio... per consentire quel respiro necessario a fare queste cose.

Al posto di Gantu, nel remake, il personaggio di Jumba (Zach Galifianakis), la mente dietro l'Esperimento 626, assume lo status di villain principale.

I travestimenti umani di Pleakley non includono abiti femminili

Nella versione animata, Kevin McDonald ha doppiato il goffo alieno Pleakley. Nel film live-action, ad interpretarlo è Billy Magnussen, noto per i suoi ruoli in Aladdin (2019) e Into the Woods (2014). Nel classico Disney, Pleakley opta per abiti femminili quando va sulla Terra sotto copertura con Jumba. I costumi del Pleakley di Magnussen (che si definisce un esperto di moda terrestre) sono eccentrici e stilosi, ma il personaggio non è mai interamente vestito da donna.

"Mi hanno chiesto: 'Perché Pleakley non indossa un vestito?' - ha ammesso il regista in un video su TikTok - E io voglio solo rispondere: 'Ci ho provato. Ci ho provato'." Ha poi mostrato schizzi concettuali che mostravano Pleakley con parrucca e vestito.

I nuovi personaggi sono interpretati dal cast vocale del classico Disney

Tia Carrere presta il volto alla Signora Kekoa, premurosa assistente sociale assente in Lilo e Stitch del 2002. L'attrice, in quest'ultimo, ha dato voce a Nani, Nella nuova versione, cerca di aiutare la giovane a gestire il ruolo di tutrice di Lilo dopo la morte dei genitori. Un'altra new entry è Tūtū, vicina di casa delle sorelline e nonna di David (Kaipo Dudoit). Amy Hill interpreta il ruolo dopo aver doppiato la signora Hasagawa nel film d'animazione.

Il finale è diverso

I finali di entrambe le versioni prevede che a Stitch venga concesso di rimanere sulla Terra per vivere con la sua nuova ohana. La versione live-action, tuttavia, si concentra maggiormente sul futuro e sulle responsabilità di Nani. Nel cartone animato, Lilo, Stitch, Nani e David diventano una sorta di famiglia allargata. Nel film, Tūtū adotta Lilo dopo che la casa delle ragazze è stata distrutta dagli alieni. Inoltre, Lilo incoraggia Nani a seguire i suoi sogni e ad andare all'università per studiare biologia marina, togliendo alla sorella maggiore la pressione di dover essere sia genitore che sorella.

Ma Nani non è mai troppo lontana e riesce sempre a far visita a Lilo... continuate a leggere per scoprire come!

La scena a metà dei titoli di coda

Mentre scorrono i titoli di coda, vediamo Lilo e Stitch adattarsi alla loro nuova vita. A metà dei titoli, la bambina sta videochiamando Nani, quando lei le dice di chiudere gli occhi perché ha una sorpresa. Grazie alla pistola di Jumba, la ragazza può aprire un portale e, dal dormitorio, raggiungere la cameretta della sorellina. Al piano di sotto, Tūtū sta guardando un film con David, Pleakley, e l'agente della CIA Cobra Bubbles (Courtney B. Vance). Quest'ultimo, insospettito da alcuni rumori, sale al piano superiore per controllare Lilo.

In fretta, sentendo dei passi in avvicinamento, Lilo, Nani e Stitch armeggiano con la pistola inceppata. Poco prima che Cobra Bubbles apra la porta, Stitch riesce a farla funzionare e a chiudere il portale. Bubbles apre la porta e si convince che Lilo stia dormendo come un angioletto. In realtà, anche Nani si nasconde sotto le coperte, abbracciando Lilo e Stitch. Quando Cobra torna al piano di sotto, Lilo sussurra: "Buonanotte sorellina", e Nani le risponde. Stitch fa loro eco: "Buonanotte sorelle".

Lilo & Stitch non ha una scena post-credits che preannuncia un secondo film: il remake live-action si conclude con la scena appena descritta. Questo non significa che non ci sarà un sequel di Lilo & Stitch, soprattutto alla luce successo al botteghino del film.