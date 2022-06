Lightyear - La vera storia di Buzz: per un bacio gay il film è stato bandito da Arabia Saudita, Emirati Arabi e Kuwait

News Cinema

L'atteso film Disney Lightyear - La vera storia di Buzz non arriverà nelle sale di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Kuwait a causa di un bacio gay. La situazione è però più complessa di quel che sembra.

E’ una notizia dell'ultim'ora e al momento ne stanno parlando tutti, anche perché riguarda uno dei più attesi film di animazione di questo periodo: lo spin off dei vari Toy Story, nonché prequel del capostipite della saga, Lightyear - La vera storia di Buzz.

E’ successo che in Arabia Saudita, negli Emirati Arabi e in Kuwait, il film non invaderà le sale. La colpa è di un bacio fra due personaggi dello stesso sesso. Se non volete sapere di chi si tratta, saltate le poche righe che seguono.

Inizio spoiler

Il personaggio omosessuale di Lightyear è la space ranger Alisha, e nella scena incriminata bacia la sua partner sulle labbra. Siccome il film ancora non è arrivato in sala, non vi diremo quale sarà il destino delle due innamorate, la cosa certa è che si baciano teneramente.

Fine spoiler

Bacio sì? Bacio no?

Dovete sapere che la faccenda è piuttosto complessa, perché il bacio gay era stato tolto dal film per volontà della stessa Disney, ma è stato puntualmente reinserito dopo le veementi proteste dei lavoratori della Pixar, che hanno scritto una lettera di fuoco a Bob Chapek, Amministratore Delegato della Walt Disney Company. Variety spiega che Lightyear - La vera storia di Buzz non è mai stato sottoposto all'attenzione della censura in Arabia Saudita e paesi limitrofi, ma gli Emirati Arabi lo hanno preso così com'era. Subito dopo, però, il permesso di proiettate il film è stato revocato perché in molti sui social lo accusavano di essere offensivo nei confronti dell'Islam e dei mussulmani.

Non sappiamo se l’offesa di cui si parla si riferisca ad altro da quel bacio e da ciò che significa e ne consegue, anche perché in quei territori dell'Asia Occidentale i film che parlano di sesso, omosessualità e naturalmente di temi religiosi sono considerati un oltraggio e non arrivano in sala. In questo caso, comunque, la Disney proprio non poteva fare i tagli che avrebbero reso accettabile il film. Se lo avesse fatto, negli USA sarebbe scoppiato il finimondo.

Lightyear - La vera storia di Buzz non è il primo film Disney a essere rifiutato da Arabia Saudita, Emirati, eccetera. La stessa sorte, ci ricorda The Hollywood Reporter, è toccata a Dottor Strange nel Multiverso della Follia a causa dell'intrduzione del personaggio di America Chavez che è gay. Medesimo discorso per Eternals, per la presenza di una coppia omosessuale. E che dire di West Side Story, di cui era considerato inaccettabile il transgender Anybodys, perdipiù interpretato dall'attrice non binaria Iris Menas?

Niente di nuovo, insomma, da quelle parti del mondo. Peccato per i bambini, che avrebbero adorato ascoltare di nuovo il grido del loro beniamino "Verso l’infinito e oltre!”.