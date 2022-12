Léa Seydoux nel trailer di Death Stranding 2

News Cinema

No, non è un film, ma il nuovo videogame di una leggenda del settore, il giapponese Hideo Kojima. Uno che, comunque, col cinema ha molti legami.

Una delle più note e apprezzate attrici del cinema contemporaneo, Léa Seydoux è protagonista pressoché assoluta del primo, attesissimo trailer di Death Strading 2, da poco reso disponibile online.

Non si tratta questa volta di un film, ma del nuovo gioco di una vera e propria leggenda dei videogame, il giapponese Hideo Kojima, il creatore di Metal Gear, del primo Death Stranding e di altri innumerevoli giochi che hanno segnato la storia della cultura popolare, non solo videoludica, degli ultimi vent'anni.

Kojima, peraltro, è un autore fortemente influenzato dal cinema, che il cinema lo ama, lo conosce e lo consuma in dosi industriali. Uno che è amatissimo, per la sua capacità di creare mondi e immaginari, da registi come Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn (che gli ha anche affidato una parte nella sua serie Too Old to Die Young (quella che sta su Prime Video) e Jordan Peele, col quale ha duettato di recente nel podcast che ha su Spotify. E che è stato uno dei giurati della sezione Venice Virtual Reality del Festival di Venezia 2020.

Nel primo Death Stranding recitavano, oltre a Seydoux, Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Margaret Qualley, Troy Baker, Tommie Earl Jenkins e Lindsay Wagner; in questo Death Stranding 2, il cui reveal trailer, che vedete qui di seguito, è stato presentato ai Game Awards 2022, vede al momento confermate le presenze di Reedus, Seydoux e Baker, con l'ingresso di Elle Fanning e Shioli Kutsuna.

Che, oltre al cinema, amiate i videogame o meno, questo trailer di Death Stranding 2 non mancherà di suscitare il vostro interesse e la vostra curiosità.